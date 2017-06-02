الانطلاق خلال الأسابيع القليلة القادمة في إعادة تأهيل مركز ''الأمل'' للإنصات والوقاية والعلاج من الإدمان بجبل الوسط

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بــاب نــات





Publié le:2017-06-02 08:14:54

- تنطلق خلال الأسابيع القليلة القادمة أشغال إعادة تأهيل مركز "الأمل" للإنصات والوقاية والعلاج من الإدمان بجبل الوسط من ولاية زغوان، في اطار اتفاقية تم توقيعها أمس الاربعاء بين وزارة الصحة ونادي روتاري "تونس هوب".وسيتولى نادي روتاري "تونس هوب" بمقتضى هذه الاتفاقية، اعادة تأهيل المركز وتجهيز عدد من وحداته إلى جانب تكوين إطارات المركز من قبل مختصين أجانب في علاج الإدمان، وفق بلاغ لوزارة الصحة.كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة قيادة بين وزارة الصحة وأعضاء نادي روتاري "تونس هوب" لوضع رزنامة عمل ومتابعة سير تأهيل مركز "الأمل" للوقاية والعلاج من الإدمان، المحدث منذ سنة 2000 بطاقة استيعاب تبلغ 52 سريرا، والذي أغلق أبوابه منذ جويلية 2011 بسبب مشاكل تنظيمية وإجرائية.يذكر ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان أعلن خلال زيارة أداها في فيفري الماضي إلى المركب الصحي بجبل الوسط، عن قرار إعادة فتح مركز "الأمل" للإنصات والوقاية والعلاج من الإدمان بعد إعادة تهيئته بطريقة مدروسة تتماشى مع خصوصية هذه المؤسسة، كما أذن بفتح المحطة الاستشفائية المصغرة التي لم يقع استغلالها منذ إنجازها سنة 2008 بكلفة جملية بلغت 1 فاصل 2 مليون دينار، وتشغيلها لتصبح جزءا من المحطة الرئيسية.