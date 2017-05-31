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Economie

ضخ كميات اضافية من مادة الزيت النباتي المدعم للمعلبين المنتصبين بجهة بن عروس

Mercredi 31 Mai 2017
بــاب نــات - أفاد المدير الجهوي للتجارة ببن عروس محمد الهادي الاينوبلي في تصريح لمراسل (وات) انه تم ضخ كميات اضافية من مادة الزيت النباتي المدعم تقدر بنحو 55 طنا لفائدة المعلبين المنتصبين بالجهة، وذلك تحسبا للطلب المتزايد على هذه المادة خلال شهر رمضان.

واضاف الاينوبلي ان "المصالح المعنية بالادارة تتابع تزويد تزويد السوق بهذه المادة التي يكثر الاقبال عليها وكذلك عملية توزيعها على المناطق التي كانت تشكو في السابق نقصا في التزود بها"، واشار الى ان "العمل الرقابي لفرق المراقبة الاقتصادية يشمل التصدي لكافة الانحرافات بتراتيب الدعم خاصة في استعمال هذه المادة من خلال تكثيف الرقابة على نشاط الحرفيين على غرار صانعي الحلويات العصرية والتقليدية والمخابز".

وتم خلال الايام الثلاثة الاولى من شهر الصيام القيام ب397 عملية تفقد سخرت لها الادارة الجهوية للتجارة 24 فريق مراقبة، وتم تحرير 99 مخالفة اقتصادية شملت 34 بالمائة منها قطاع التغذية العامة، و21 بالمائة الخضر والغلال، وتوزعت النسب الباقية بين قطاعات الدواجن والبيض والمخابز ومحلات بيع المرطبات والمقاهي.
بسط/باشا



Publié le:2017-05-31 12:30:00

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