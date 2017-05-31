''الترفيع في المنحة الشهرية للعائلة الكافلة لشخص معوق دون سند''

ينص الفصل الأول من هذا القرار على الغاء أحكام الفصل 2 من القرار المشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والمالية المؤرخ في 1 جوان 2006 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية : الفصل 2 (جديد): تنتفع العائلة الكافلة لشخص معوق دون سند بمنحة شهرية قدرها مائتي دينار (200 دينار).
وللاشارة كانت هذه المنحة تقدر ب 150 دينار تمنح للعائلات الكافلة لشخص معوق دون سند ويقدر عدد هذه العائلات ب 179 عائلة حاليا.
Publié le:2017-05-31 16:11:44
Par:TARAK KLAA (France )
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