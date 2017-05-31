''الترفيع في المنحة الشهرية للعائلة الكافلة لشخص معوق دون سند''

Mercredi 31 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-31 16:11:44

- تنتفع العائلة الكافلة لشخص معوق دون سند بمنحة شهرية قدرها مائتي ديناروذلك بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 26 ماي 2017 ويتعلق هذا القرار المؤرخ في 28 أفريل 2017 بتنقيح القرار المشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية المؤرخ في 1 جوان 2006 المتعلق بضبط مقدار الإعانة المادية المسندة للشخص المعوق المعوز والمساعدة المادية للأسرة الكافلة لشخص ذي إعاقة دون سند.ينص الفصل الأول من هذا القرار على الغاء أحكام الفصل 2 من القرار المشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والمالية المؤرخ في 1 جوان 2006 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية : الفصل 2 (جديد): تنتفع العائلة الكافلة لشخص معوق دون سند بمنحة شهرية قدرها مائتي دينار (200 دينار).وللاشارة كانت هذه المنحة تقدر ب 150 دينار تمنح للعائلات الكافلة لشخص معوق دون سند ويقدر عدد هذه العائلات ب 179 عائلة حاليا.