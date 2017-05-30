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تامين أكثر من 4 آلاف نشاط ديني بمختلف معتمديات الولاية خلال شهر رمضان

Mardi 30 Mai 2017
بــاب نــات - أحياء لأيام وليالي شهر رمضان الكريم، حرصت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية على برمجة أكثر من 4 آلاف نشاط ديني موزعة على كافة المعالم الدينية بولاية قبلي، وفق ما أكده المدير الجهوي للشؤون الدينية محمد منصري لمراسل (وات) بالجهة.

وأشار المصدر ذاته الى ان هذه الأنشطة "تشمل بالأساس تنظيم عدد من الدروس الليلية التي تسبق صلوات التراويح، فضلا عن دروس يتم تقديمها بين صلاتي الظهر والعصر، مع تنظيم مسابقات في اختام القران وحفظ الأحاديث النبوية الشريفة، علاوة عن تامين عدد من المحاضرات والمسامرات الدينية وتكثيف الدروس التوعوية لفائدة نزلاء السجن المدني بقبلي، بالإضافة الى التعاون مع دور الشباب والثقافة في تنظيم بعض التظاهرات الدينية".

وأوضح ان "الاستعدادات لشهر رمضان انطلقت منذ مطلع شهر افريل الفارط، حيث تم عقد لقاءات مع الإطارات المسجدية بجميع المعتمديات، تم حثهم خلالها على العناية بالمعالم الدينية من حيث الانارة الداخلية والخارجية والنظافة والتكييف وتنظيم صلوات التراويح، كما تم بالمناسبة توزيع 500 مصحف على الجوامع المركزية بالمعتمديات والجوامع الحديثة، إضافة الى الجوامع البعيدة عن مركز الولاية ومنها 7 جوامع بمعتمدية رجيم معتوق الحدودية".



Publié le:2017-05-30 16:32:44

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