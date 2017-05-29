الداخلية: مقتل عنصر ارهابي وإصابة آخر حصيلة عمليّة أمنيّة استباقيّة في القصرين

Lundi 29 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-29 02:05:04

- أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنّ الوحدة المختصة للحرس الوطني نفّذت أمس 28 ماي 2017 على الساعة 21.30 عملية نوعية استباقية ونجحت بعد نصب كمين محكم بدوار السلطانية على بعد 4 كلم من معتمدية حاسي الفريد ولاية القصرين في القضاء على عنصر ارهابي خطير يشتبه في كونه قيادي بتنظيم داعش الارهابي متحصن بجبل السلوم منذ سنة 2014 وصادر في شانه 11 منشور تفتيش لفائدة وحدات امنية مختلفة من اجل تورطه في اعمال ارهابية (في انتظار التأكد من هويته بواسطة التحليل الجنيني) كما تم تحقيق اصابات مؤكدة ومباشرة لعنصر ارهابي ثاني كان برفقته وحملات التمشيط متواصلة.وجاء في بلاغ الوزارة أنّه تم أيضا خلال العملية ايقاف عنصر اسناد على علاقة بالمجموعة الارهابية المذكورة وحجز رمانية يدوية عسكرية هجومية وسلاح نوع كلاشنكوف و مخزنين (Boites chargeurs) مزودة بالذخيرة وكمية من الذخيرة وحقيبة ظهرية داخلها مواد وادوات الكترونية معدة لصنع العبوات الناسفة للتجفير عن بعد والاحزمة الناسفة كانت سيتم استعمالها في عمليات ارهابية خلال شهر رمضان اضافة الى دراجة نارية نوع "فورزا".وأشارت إلى تعهد الوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الارهاب للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في الموضوع.