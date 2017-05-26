المهدي بن غربية يلتقي المدير التنفيذي لمعهد جينيف لحقوق الإنسان

Vendredi 26 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-26 15:10:00

- استقبل مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان صباح اليوم بمقر الوزارة نزار عبد القادر Nazar Abdelgadir المدير التنفيذي لمعهد جينيف لحقوق الإنسان.وخصص اللقاء للتباحث في مجالات التعاون المشترك في الميادين المتعلقة برفع القدرات وتطوير المهارات في مجال إعداد تقارير حقوق الإنسان وتقديمها أمام الجهات الأممية ومتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن مناقشتها.وأعرب الوزير بهذه المناسبة عن تقديره للدور الذي يضطلع به معهد جينيف لحقوق الإنسان و على استعداد الدولة التونسية لدعم أعماله وبناء الشراكات معه لمزيد النهوض بمنظومة حقوق الإنسان في تونس.وجرى اللقاء بحضور رفعت ميرغني منسق أعمال معهد جنيف لحقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.