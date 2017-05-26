Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Ana ayza Mo3gizaa  
Politique

المهدي بن غربية يلتقي المدير التنفيذي لمعهد جينيف لحقوق الإنسان

Vendredi 26 Mai 2017
بــاب نــات - استقبل مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان صباح اليوم بمقر الوزارة نزار عبد القادر Nazar Abdelgadir المدير التنفيذي لمعهد جينيف لحقوق الإنسان.



وخصص اللقاء للتباحث في مجالات التعاون المشترك في الميادين المتعلقة برفع القدرات وتطوير المهارات في مجال إعداد تقارير حقوق الإنسان وتقديمها أمام الجهات الأممية ومتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن مناقشتها.

وأعرب الوزير بهذه المناسبة عن تقديره للدور الذي يضطلع به معهد جينيف لحقوق الإنسان و على استعداد الدولة التونسية لدعم أعماله وبناء الشراكات معه لمزيد النهوض بمنظومة حقوق الإنسان في تونس.
وجرى اللقاء بحضور رفعت ميرغني منسق أعمال معهد جنيف لحقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



Publié le:2017-05-26 15:10:00

cadre-5392c91bff57d05f70f38383b5777c8e-2017-05-26 15:10:00
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 143254



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12361,2

  • (23 mai)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,74409 DT        1$ =2,43200 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 mai)   354,5 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143254 2264|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires