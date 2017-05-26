حسن الزرقوني: مساندو سامية عبو أغلبيتهم من ''فيراج'' النهضة

Vendredi 26 Mai 2017



بــاب نــات

سامية عبّو السياسية الاكثر شعبية





Publié le:2017-05-26 19:56:27

- افاد "حسن الزرقوني" الرئيس المدير العام لمؤسسة سيغما كونساي أنّ 5.7 بالمائة من التونسيين يعارضون حملة الإيقافات الأخيرة لعدد من رجال الاعمال المتورطين في الفساد.وأضاف الزرقوني لاذاعة " اكسبرس اف ام" ان تلك النسبة تمثل ميئات الالاف من التونسيين مشيرا بأنّ 4.4 بالمائة من المستجوبين يعارضون بشدّة الإجراءات الأخيرة للحكومة.من جانب اخر قال الزرقوني اعتبر 52.8 بالمائة من التونسيين بأنّ حملة يوسف الشاهد صادقة وهدفها الحقيقي محاربة الفسا بينما قال حوالي 38.4 بالمائة اهم يشككون في صدقيتها معتبرين أن هدفها الرئيس هو إسكات الرأي العام لا غير.وقال الزرقوني أنّ نسبة الرضا عن يوسف الشاهد ارتفعت بين يومي 24 ماي و25 ماي بـأكثر من 14 نقطة من 61.6 بالمائة إلى 76 بالمائة.وحول نسبة الرضا عن السياسيين قال الزرقوني ان القيادية في حزب التيار الديمقراطي سامية عبّو تحصلت على 46 بالمائة من ثقـة التونسيين بحسب الـ"الباروماتر السياسي" لمؤسسة سيغما كونساي لشهر ماي الحالي لتكون السياسية الاكثر شعبية في البلاد.واكد الزرقوني إنّ غالبية التونسيين الذين يثقون في عبّو هم من صوّتوا لحركة النهضة في الانتخابات التشريعية سنة 2014.كما منح 41 من التونسيين ثقتهم للصافي سعيد وهم من الفيئات الشعبية غير المتعلمة".