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Politique

حسن الزرقوني: مساندو سامية عبو أغلبيتهم من ''فيراج'' النهضة

Vendredi 26 Mai 2017
بــاب نــات - افاد "حسن الزرقوني" الرئيس المدير العام لمؤسسة سيغما كونساي أنّ 5.7 بالمائة من التونسيين يعارضون حملة الإيقافات الأخيرة لعدد من رجال الاعمال المتورطين في الفساد.
وأضاف الزرقوني لاذاعة " اكسبرس اف ام" ان تلك النسبة تمثل ميئات الالاف من التونسيين مشيرا بأنّ 4.4 بالمائة من المستجوبين يعارضون بشدّة الإجراءات الأخيرة للحكومة.
من جانب اخر قال الزرقوني اعتبر 52.8 بالمائة من التونسيين بأنّ حملة يوسف الشاهد صادقة وهدفها الحقيقي محاربة الفسا بينما قال حوالي 38.4 بالمائة اهم يشككون في صدقيتها معتبرين أن هدفها الرئيس هو إسكات الرأي العام لا غير.

وقال الزرقوني أنّ نسبة الرضا عن يوسف الشاهد ارتفعت بين يومي 24 ماي و25 ماي بـأكثر من 14 نقطة من 61.6 بالمائة إلى 76 بالمائة.




سامية عبّو السياسية الاكثر شعبية
وحول نسبة الرضا عن السياسيين قال الزرقوني ان القيادية في حزب التيار الديمقراطي سامية عبّو تحصلت على 46 بالمائة من ثقـة التونسيين بحسب الـ"الباروماتر السياسي" لمؤسسة سيغما كونساي لشهر ماي الحالي لتكون السياسية الاكثر شعبية في البلاد.
واكد الزرقوني إنّ غالبية التونسيين الذين يثقون في عبّو هم من صوّتوا لحركة النهضة في الانتخابات التشريعية سنة 2014.
كما منح 41 من التونسيين ثقتهم للصافي سعيد وهم من الفيئات الشعبية غير المتعلمة".

Publié le:2017-05-26 19:56:27

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9 de 9 commentaires pour l'article 143253

Nourammar  (United States)  |Samedi 27 Mai 2017 à 00h 15m | Par           
وكيف عرف هذا الزرقوني ان من ساندها عبر صبر الاراء هذا نهضاويين ...ام يقصد بذلك ان اغلبية الشعب نهضاويين..

MedTunisie  ()  |Vendredi 26 Mai 2017 à 23h 21m | Par           
انصار النهضة مع كشف و محاربة الفساد و لهم عهد مع الله اولا

PATRIOTE1976  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 21h 35m |           
لست نهضاويا و لا انتمي لاي حزب سياسي و لكني اساند سامية عبو و اعتقد ان مثلي كثيرون

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 18h 01m |           
الدربي في تونس بين فريقين إما أن تكون في -فراج - الثورة أو في -فراج -الثورة المضادة دون ذكر فريق المترددين *

MedTunisie  ()  |Vendredi 26 Mai 2017 à 15h 49m | Par           
يبدوا ان السياحة الحزبية موش حكر على نواب الشعب حتى الشعب يغير في اصواته و زيد حتى الرمل على الارض يتحرك و يتغير من مكان الى اخر

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 15h 47m |           
سامية عبو صوت الشعب و ذاكرة الثورة وصوت العقل و صوت الحق ... و ليس أدل على ذلك من مهاجمتها من طرف ابن آوى و الذئب و ابن عرس و ما إلى ذلك من الضباع ...

Kamelwww  (France)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 15h 35m |           
وجب إيقاف هذا الغبي الذي يخدم مصالح الفاسدين، ويحبك سبر الآراء على مقياس من يدفعون له.
صاحبك الصافي سعيد لا يصوت له غير سرب من الناموس والبعوض وهو لا يساوي شيئا في مجال السياسة.
أما الأستاذة سامية عبو، فالجميع يشهد لها بجرأتها وبمحاربتها للفساد. وهي لا تحتاج لسبر آراء كي تكون الشخصية الأولى المحبوبة من طرف التونسيين. وأنصارها ليسوا من النهضة فقط كما تقول، بل هي إكتسبت أنصارا من كل الأطياف السياسية نظرا لصدقها ونزاهتها.

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 15h 23m |           
والزرقوني متى سيتم ايقافه ان كانوا جادين في مقاومة الفساد

Uniret  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 15h 21m |           
غلط ومغالطة



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