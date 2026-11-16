25 ألف عملية مراقبة غذائية لمصالح المراقبة الصحية شملت 50 ألف طن من المواد الغذائية (وزير الصحة)

مجانية العلاج للمصابين بالأمراض السارية



29 عيادة للتكفل بالمدمنين



85 ألف مريض أجنبي من 147 بلداً



تقدم المشاريع الصحية



16 جهاز مفراس



الطاقة الشمسية في 47 مؤسسة صحية



وزير الصحة: برمجة انتدابات جديدة وتسوية وضعيات مهنية ودعم الجهات بأطباء الاختصاص



5642 مساعد صحي مباشر



200 طبيب اختصاص في طب العائلة



14 مليون دينار لمنح الاستمرار



2832 عوناً انتُدبوا خلال 2026



قالإن مصالحقامت بـشملتمن، وذلك في إطار جهودالرامية إلى تعزيزوحمايةوأضافأنتعمل على تعزيز مقاربة، بما يضمنبين مختلففي مجالوفي مجال، أشار إلى مواصلة تنفيذ مقتضياتالمتعلق بـوضمانلفائدةبهذهأما بخصوص، أوضحأنتضموأقساماً مختصة، مع العمل على توسيعوتطوير، فضلاً عن برمجة إحداثوفي سياق آخر، أفادبأن تونس استقبلت نحومسجلين عبر، قدموا منمن بينها، وانتفعوا بخدمات صحية شملت، مبرزاً أن البلاد تستقبل سنوياً نحوكما أشار إلى إسنادلتركيزبـمن جهة أخرى، قالإن نسبة تقدم إنجازقد تجاوزت، فيما بلغت أشغال، لافتاً إلى أنبلغ مرحلةوأشار إلى أن مشاريعتنتظرعلى، كما تم الإذن بانطلاق أشغاليوموبخصوص، أفاد بأنينتظر دخولهخلال، فيما ينتظر استكمال أشغالقبل، على أن يفتحأواخرالجاري.وفي ما يتعلق بـ، أوضحأنه تمت برمجة اقتناء، من بينهالفائدةبـ، فضلاً عن اقتناءوفي مجال، أشارإلى تنفيذبالتعاون مع، يتضمن إنجازللاستهلاك الذاتي بـوبـكما أعلنعن برمجة انتدابخلال، إلى جانب مواصلة دعمبـوتسوية عدد منوأوضح، خلال رده على استفسارات وملاحظات النواب فيالمخصصة لمناقشةليلة، أنبرمجتضمن، منهامن بينهاوأضاف أنفتحتقبل، كما تعتزم مواصلة دعمخلالوتسوية عدد منطبقاً لـمنوبخصوص، أفادبأناعتمدتللانتدابات شملت، مشيراً إلى أن عددالمباشرين حالياً بـيبلغوفي ما يتعلق بدعمبـ، ذكرأنانتدبت مباشرة منذ بداية سنةنحوفيوتواصل، وفق، تنفيذبـالذي انطلق منذ سنةبـتناهزلصرفبقيمةفي مناطقفي مناطق، على أساسكما تم خلال سنةانتداب، منهممنمنمنمنوثمّنالمجهودات التي يبذلها، معتبراً أنهم يتحملون مسؤولية