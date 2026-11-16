25 ألف عملية مراقبة غذائية لمصالح المراقبة الصحية شملت 50 ألف طن من المواد الغذائية (وزير الصحة)
قال وزير الصحة مصطفى الفرجاني إن مصالح المراقبة الصحية قامت بـ25 ألف عملية مراقبة غذائية شملت 50 ألف طن من المواد الغذائية، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة الرامية إلى تعزيز الوقاية الصحية وحماية صحة المستهلك.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة"، بما يضمن التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال الوقاية.
مجانية العلاج للمصابين بالأمراض الساريةوفي مجال مقاومة الأمراض السارية، أشار إلى مواصلة تنفيذ مقتضيات المنشور عدد 10 لسنة 2019 المتعلق بـالتكفل بالمرضى وضمان مجانية العلاج لفائدة المصابين بهذه الأمراض.
29 عيادة للتكفل بالمدمنينأما بخصوص مقاومة الإدمان، أوضح الفرجاني أن الشبكة الوطنية للتكفل بالمدمنين تضم 29 عيادة محلية وجهوية وأقساماً مختصة، مع العمل على توسيع العلاج بـ"الميثادون" وتطوير ثلاثة مراكز، فضلاً عن برمجة إحداث خمسة مراكز جديدة للعلاج.
85 ألف مريض أجنبي من 147 بلداًوفي سياق آخر، أفاد الوزير بأن تونس استقبلت نحو 85 ألف مريض أجنبي مسجلين عبر المنصة المخصصة، قدموا من 147 بلداً من بينها 45 دولة إفريقية، وانتفعوا بخدمات صحية شملت إجراء عمليات جراحية، مبرزاً أن البلاد تستقبل سنوياً نحو 6 ملايين زائر.
كما أشار إلى إسناد خمسة تراخيص جديدة لتركيز أجهزة "السكانار" بـلقطاع الخاص.
تقدم المشاريع الصحيةمن جهة أخرى، قال وزير الصحة إن نسبة تقدم إنجاز مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان قد تجاوزت 10 بالمائة، فيما بلغت أشغال المستشفى الجهوي صنف "ب" بحفوز 30 بالمائة، لافتاً إلى أن مشروع قسم الاستعجالي بمستشفى ابن الجزار بالقيروان بلغ مرحلة اختيار المقاول.
وأشار إلى أن مشاريع مركز علاج الأورام بقابس والمستشفيات متعددة الاختصاصات بكل من قفصة وسيدي بوزيد تنتظر مصادقة الجهة الممولة على المقاول، كما تم الإذن بانطلاق أشغال مستشفى تالة يوم 30 أكتوبر 2026.
وبخصوص المشاريع الأخرى، أفاد بأن القسط الأول من مستشفى جمال ينتظر دخوله حيز الاستغلال خلال السداسي الأول من سنة 2027، فيما ينتظر استكمال أشغال مستشفى نفطة قبل موفى سنة 2026، على أن يفتح مركز الأوكسيجين المضغوط بسهلول أواخر شهر نوفمبر الجاري.
16 جهاز مفراسوفي ما يتعلق بـتعزيز التجهيزات الطبية، أوضح الوزير أنه تمت برمجة اقتناء 16 جهاز مفراس، من بينها ثلاثة أجهزة لفائدة وحدات جديدة بـمستشفى خير الدين ومستشفى التلاتلي بنابل ومركز التوليد بتونس، فضلاً عن اقتناء ستة أجهزة "ماموغرافي".
الطاقة الشمسية في 47 مؤسسة صحيةوفي مجال الطاقة، أشار الوزير إلى تنفيذ برنامج بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، يتضمن إنجاز منظومات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي بـ47 مؤسسة صحية وبـطاقة إنتاجية تبلغ 15 ميغاواط.
وزير الصحة: برمجة انتدابات جديدة وتسوية وضعيات مهنية ودعم الجهات بأطباء الاختصاصكما أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني عن برمجة انتداب 1600 مساعد صحي خلال الفترة القادمة، إلى جانب مواصلة دعم الموارد البشرية بـالمؤسسات الصحية وتسوية عدد من الوضعيات المهنية.
وأوضح الوزير، خلال رده على استفسارات وملاحظات النواب في الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية مهمة وزارة الصحة لسنة 2027 ليلة الأحد، أن الوزارة برمجت 1235 خطة إضافية ضمن مناظرات جارية أو مبرمجة، منها 573 خطة للسلك الاستشفائي الصحي من بينها 430 خطة لطبيب اختصاص و662 خطة للأعوان الإداريين والتقنيين.
وأضاف أن الوزارة فتحت مناظرات لانتداب 50 صيدلياً و50 طبيب أسنان قبل موفى سنة 2026، كما تعتزم مواصلة دعم الموارد البشرية خلال السنة القادمة وتسوية عدد من الوضعيات المهنية طبقاً لـلفصلين 92 و101 من قانون المالية لسنة 2026.
5642 مساعد صحي مباشروبخصوص مساعدي الصحة، أفاد الفرجاني بأن الوزارة اعتمدت رزنامة تدريجية للانتدابات شملت 600 خطة سنة 2024 و800 خطة سنة 2025 و1000 خطة سنة 2026، مشيراً إلى أن عدد مساعدي الصحة المباشرين حالياً بـالمؤسسات الاستشفائية يبلغ 5642 مساعداً.
200 طبيب اختصاص في طب العائلةوفي ما يتعلق بدعم الجهات الداخلية بـأطباء الاختصاص، ذكر مصطفى الفرجاني أن الوزارة انتدبت مباشرة منذ بداية سنة 2026 نحو 200 طبيب اختصاص في طب العائلة.
14 مليون دينار لمنح الاستمراروتواصل الوزارة، وفق الوزير، تنفيذ برنامج دعم طب الاختصاص بـالمناطق ذات الأولوية الذي انطلق منذ سنة 2016 بـاعتمادات تناهز 14 مليون دينار لصرف منح الاستمرار بقيمة 437 ديناراً في مناطق الصنف "ب" و610 دنانير في مناطق الصنف "أ"، على أساس 8 حصص شهرية.
2832 عوناً انتُدبوا خلال 2026كما تم خلال سنة 2026 انتداب 2832 عوناً، منهم 2045 من السلك شبه الطبي و418 من السلك الاستشفائي الجامعي و326 من السلك الاستشفائي الصحي و43 من السلك التقني.
وثمّن الوزير المجهودات التي يبذلها الأطباء والإطارات شبه الطبية والإداريون والعملة، معتبراً أنهم يتحملون مسؤولية تسيير المرفق الصحي العمومي.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة"، بما يضمن التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال الوقاية.
مجانية العلاج للمصابين بالأمراض الساريةوفي مجال مقاومة الأمراض السارية، أشار إلى مواصلة تنفيذ مقتضيات المنشور عدد 10 لسنة 2019 المتعلق بـالتكفل بالمرضى وضمان مجانية العلاج لفائدة المصابين بهذه الأمراض.
29 عيادة للتكفل بالمدمنينأما بخصوص مقاومة الإدمان، أوضح الفرجاني أن الشبكة الوطنية للتكفل بالمدمنين تضم 29 عيادة محلية وجهوية وأقساماً مختصة، مع العمل على توسيع العلاج بـ"الميثادون" وتطوير ثلاثة مراكز، فضلاً عن برمجة إحداث خمسة مراكز جديدة للعلاج.
85 ألف مريض أجنبي من 147 بلداًوفي سياق آخر، أفاد الوزير بأن تونس استقبلت نحو 85 ألف مريض أجنبي مسجلين عبر المنصة المخصصة، قدموا من 147 بلداً من بينها 45 دولة إفريقية، وانتفعوا بخدمات صحية شملت إجراء عمليات جراحية، مبرزاً أن البلاد تستقبل سنوياً نحو 6 ملايين زائر.
كما أشار إلى إسناد خمسة تراخيص جديدة لتركيز أجهزة "السكانار" بـلقطاع الخاص.
تقدم المشاريع الصحيةمن جهة أخرى، قال وزير الصحة إن نسبة تقدم إنجاز مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان قد تجاوزت 10 بالمائة، فيما بلغت أشغال المستشفى الجهوي صنف "ب" بحفوز 30 بالمائة، لافتاً إلى أن مشروع قسم الاستعجالي بمستشفى ابن الجزار بالقيروان بلغ مرحلة اختيار المقاول.
وأشار إلى أن مشاريع مركز علاج الأورام بقابس والمستشفيات متعددة الاختصاصات بكل من قفصة وسيدي بوزيد تنتظر مصادقة الجهة الممولة على المقاول، كما تم الإذن بانطلاق أشغال مستشفى تالة يوم 30 أكتوبر 2026.
وبخصوص المشاريع الأخرى، أفاد بأن القسط الأول من مستشفى جمال ينتظر دخوله حيز الاستغلال خلال السداسي الأول من سنة 2027، فيما ينتظر استكمال أشغال مستشفى نفطة قبل موفى سنة 2026، على أن يفتح مركز الأوكسيجين المضغوط بسهلول أواخر شهر نوفمبر الجاري.
16 جهاز مفراسوفي ما يتعلق بـتعزيز التجهيزات الطبية، أوضح الوزير أنه تمت برمجة اقتناء 16 جهاز مفراس، من بينها ثلاثة أجهزة لفائدة وحدات جديدة بـمستشفى خير الدين ومستشفى التلاتلي بنابل ومركز التوليد بتونس، فضلاً عن اقتناء ستة أجهزة "ماموغرافي".
الطاقة الشمسية في 47 مؤسسة صحيةوفي مجال الطاقة، أشار الوزير إلى تنفيذ برنامج بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، يتضمن إنجاز منظومات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي بـ47 مؤسسة صحية وبـطاقة إنتاجية تبلغ 15 ميغاواط.
وزير الصحة: برمجة انتدابات جديدة وتسوية وضعيات مهنية ودعم الجهات بأطباء الاختصاصكما أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني عن برمجة انتداب 1600 مساعد صحي خلال الفترة القادمة، إلى جانب مواصلة دعم الموارد البشرية بـالمؤسسات الصحية وتسوية عدد من الوضعيات المهنية.
وأوضح الوزير، خلال رده على استفسارات وملاحظات النواب في الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية مهمة وزارة الصحة لسنة 2027 ليلة الأحد، أن الوزارة برمجت 1235 خطة إضافية ضمن مناظرات جارية أو مبرمجة، منها 573 خطة للسلك الاستشفائي الصحي من بينها 430 خطة لطبيب اختصاص و662 خطة للأعوان الإداريين والتقنيين.
وأضاف أن الوزارة فتحت مناظرات لانتداب 50 صيدلياً و50 طبيب أسنان قبل موفى سنة 2026، كما تعتزم مواصلة دعم الموارد البشرية خلال السنة القادمة وتسوية عدد من الوضعيات المهنية طبقاً لـلفصلين 92 و101 من قانون المالية لسنة 2026.
5642 مساعد صحي مباشروبخصوص مساعدي الصحة، أفاد الفرجاني بأن الوزارة اعتمدت رزنامة تدريجية للانتدابات شملت 600 خطة سنة 2024 و800 خطة سنة 2025 و1000 خطة سنة 2026، مشيراً إلى أن عدد مساعدي الصحة المباشرين حالياً بـالمؤسسات الاستشفائية يبلغ 5642 مساعداً.
200 طبيب اختصاص في طب العائلةوفي ما يتعلق بدعم الجهات الداخلية بـأطباء الاختصاص، ذكر مصطفى الفرجاني أن الوزارة انتدبت مباشرة منذ بداية سنة 2026 نحو 200 طبيب اختصاص في طب العائلة.
14 مليون دينار لمنح الاستمراروتواصل الوزارة، وفق الوزير، تنفيذ برنامج دعم طب الاختصاص بـالمناطق ذات الأولوية الذي انطلق منذ سنة 2016 بـاعتمادات تناهز 14 مليون دينار لصرف منح الاستمرار بقيمة 437 ديناراً في مناطق الصنف "ب" و610 دنانير في مناطق الصنف "أ"، على أساس 8 حصص شهرية.
2832 عوناً انتُدبوا خلال 2026كما تم خلال سنة 2026 انتداب 2832 عوناً، منهم 2045 من السلك شبه الطبي و418 من السلك الاستشفائي الجامعي و326 من السلك الاستشفائي الصحي و43 من السلك التقني.
وثمّن الوزير المجهودات التي يبذلها الأطباء والإطارات شبه الطبية والإداريون والعملة، معتبراً أنهم يتحملون مسؤولية تسيير المرفق الصحي العمومي.
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