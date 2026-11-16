ألفا موقع ومعلم بسليانة



الترفيع في ميزانيات المهرجانات



برنامج وطني للعدالة الثقافية



المركب المائي الروماني بزغوان



متحف المهدية وموقع سلقطة



مواقع طينة والمحرس وقرقنة



خارطة دقيقة لدور الثقافة



الموقع الأثري بدقة



الحصيلة الفعلية للتدخلات



أثار عدد من النواب، خلالالمنعقدة مساء اليومبـ، لمناقشة، جملة منالمتعلقة بـفي، و، فضلاً عن، خاصة بـودعا النواب إلىبما يضمنبين، وتحسين، إلى جانب، ولا سيما وضعيةالعاملين بـوفي هذا السياق، لفت النائبإلى ما تزخر بهمن، يضم نحو، معتبراً أن أغلب هذهلا تزال تعاني منوطالب بـيساهم في، مشيراً إلى، الذي رُصدت لهبقيمةمنومثلها منمن جهتهم، شدّد عدد من النواب علىالمخصص لـفي، مطالبين بـ، سواءأو، بما يتيح تعزيزكما دعوا إلىوتوفيربها، حتى تضطلع بدورها فيواستقطابهم.وفي مداخلته، دعا النائبإلى، والعمل على تحويله إلىوأكد ضرورة تجاوزنحو اعتمادتقوم على، معتبراً أنلا تقل أهمية عن. واقترح إحداثيضمنبينمن جهته، دعا النائبإلىوصيانتها، إلى جانب إحداثبـكما تساءل عنضمنأما النائب، فطالب بـ، إلى جانبالمخصصة لـوشدّد على ضرورة تطوير، خاصةمنها، وتحويلها إلى، من خلال تزويدها بـكما أثار وضعيةالتي تتعرض لـ، داعياً إلى تعزيز. وطالب كذلك بـوإدراجضمنوفي سياق، دعا النائبإلى حسن استغلالوإدماجها في، مستشهداً بـمن جانبها، طالبت النائبةبتقديملـحسب، مع اعتمادمعياراً لإحداثوتطرق النائبإلىعدد من، من بينهاالمدرج على، و، فضلاً عنبـأما النائب، فتساءل عنلـالتي تحققها لـمقابلالمرصودة لها سنوياً، معتبراً أنلا يزال