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ميزانية وزارة الشؤون الثقافية: نواب يدعون إلى معالجة نقائص البنية التحتية الثقافية وحماية المواقع الأثرية وتكريس العدالة الثقافية

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Bookmark article    Publié le Lundi 16 Novembre 2026 - 07:09 قراءة: 2 د, 42 ث
      
أثار عدد من النواب، خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة مساء اليوم السبت بـمجلس نواب الشعب بباردو، لمناقشة مهمة ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2027، جملة من الإشكاليات المتعلقة بـتدهور البنية التحتية للفضاءات الثقافية في الجهات، ونقص التجهيزات والموارد البشرية، فضلاً عن إهمال عدد من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية، خاصة بـالمناطق الداخلية.


ودعا النواب إلى مراجعة آليات توزيع الاعتمادات المالية بما يضمن العدالة الثقافية بين الجهات، وتحسين ظروف عمل المؤسسات الثقافية، إلى جانب تسوية الوضعيات المهنية الهشة، ولا سيما وضعية أساتذة التنشيط العاملين بـنظام الحصة الواحدة.


ألفا موقع ومعلم بسليانة

وفي هذا السياق، لفت النائب لطفي الطاهر إلى ما تزخر به ولاية سليانة من رصيد أثري وتاريخي هام، يضم نحو ألفي موقع ومعلم، معتبراً أن أغلب هذه الثروة لا تزال تعاني من التهميش والإهمال.


وطالب بـالإسراع في إحداث متحف جهوي يساهم في تثمين تراث المنطقة، مشيراً إلى تعطل إنجاز مشروع متحف "زاما"، الذي رُصدت له اعتمادات مشتركة بقيمة 300 ألف دينار من وزارة الشؤون الثقافية ومثلها من وزارة السياحة.

الترفيع في ميزانيات المهرجانات

من جهتهم، شدّد عدد من النواب على محدودية التمويل المخصص لـلمهرجانات والتظاهرات الثقافية في الجهات، مطالبين بـالترفيع في ميزانياتها، سواء الصيفية أو الشتوية، بما يتيح تعزيز اللامركزية الثقافية.

كما دعوا إلى تأهيل دور الثقافة والمكتبات العمومية وتوفير التجهيزات الضرورية بها، حتى تضطلع بدورها في تأطير الشباب واستقطابهم.

برنامج وطني للعدالة الثقافية

وفي مداخلته، دعا النائب فتحي المعالي إلى تثمين التراث الواحي والصحراوي بولاية قبلي، والعمل على تحويله إلى رافد ثقافي وسياحي واقتصادي.

وأكد ضرورة تجاوز منطق التظاهرات الموسمية نحو اعتماد مقاربة تقوم على التنمية الثقافية المستدامة، معتبراً أن العدالة الثقافية لا تقل أهمية عن العدالة في مجالي التعليم والصحة. واقترح إحداث برنامج وطني للعدالة الثقافية يضمن توزيعاً منصفاً للتمويل والتجهيزات بين الجهات.

المركب المائي الروماني بزغوان

من جهته، دعا النائب رفيق الشنوفي إلى ترميم المواقع الأثرية بولاية زغوان وصيانتها، إلى جانب إحداث مسرح مصغر للهواء الطلق بـالجهة.

كما تساءل عن مآل ملف إدراج المركب المائي الروماني بزغوان وقرطاج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

متحف المهدية وموقع سلقطة

أما النائب هيثم صفر، فطالب بـتدعيم ميزانيات المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية، إلى جانب الترفيع في الاعتمادات المخصصة لـدور الثقافة والمركبات الثقافية.

وشدّد على ضرورة تطوير البنية التحتية للمؤسسات الثقافية، خاصة القديمة منها، وتحويلها إلى فضاءات جاذبة للشباب، من خلال تزويدها بـالمختبرات الإبداعية ومراكز الابتكار.

كما أثار وضعية المتاحف والمواقع الأثرية التي تتعرض لـاعتداءات وسرقات متكررة، داعياً إلى تعزيز مواردها البشرية. وطالب كذلك بـتهيئة المتحف الجهوي بالمهدية وإدراج متحف المهدية وموقع سلقطة ضمن المسالك السياحية.

مواقع طينة والمحرس وقرقنة

وفي سياق تثمين التراث، دعا النائب عبد الكريم عطية إلى حسن استغلال المواقع الأثرية وإدماجها في مسالك سياحية، مستشهداً بـمواقع طينة والمحرس وقرقنة بولاية صفاقس.

خارطة دقيقة لدور الثقافة

من جانبها، طالبت النائبة هدى الجلاصي وزارة الشؤون الثقافية بتقديم خارطة دقيقة لـتوزيع دور الثقافة حسب المعتمديات بولاية تونس، مع اعتماد الكثافة السكانية معياراً لإحداث مؤسسات ثقافية جديدة.

الموقع الأثري بدقة

وتطرق النائب سالم ماكني إلى تدهور وضعية عدد من المواقع والمعالم التاريخية بولاية باجة، من بينها الموقع الأثري بدقة المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ومعلم القصبة بباجة وقصر بورقيبة، فضلاً عن المعالم ذات الطابع الأندلسي بـمدينة تستور.

الحصيلة الفعلية للتدخلات

أما النائب عزيز بالأخضر، فتساءل عن الحصيلة الفعلية لـتدخلات وزارة الشؤون الثقافية والقيمة المضافة التي تحققها لـلمجتمع والدولة مقابل الميزانيات المرصودة لها سنوياً، معتبراً أن مردودها لا يزال دون المأمول.

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