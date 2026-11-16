دور الثقافة والتصدي للظواهر المجتمعية



مدينة الثقافة تستقبل أكثر من مليون زائر



ثلاث قاعات سينمائية جديدة



430 مليون دينار لمشاريع البنية التحتية الثقافية وتطور عائدات المواقع الأثرية



1,4 مليون زائر للمواقع والمعالم والمتاحف



8,7 مليون كتاب و**2,8 مليون مطالع



6 ملايين دينار سنوياً لاقتناء الكتب



وزيرة الشؤون الثقافية: مواصلة إصلاح القطاع وتطوير مساهمته في التنمية وخلق مواطن الشغل



إضفاء بعد اقتصادي على الثقافة



حوكمة الدعم العمومي



الدبلوماسية الثقافية



وزارة الشؤون الثقافية تعد مشروع أمر لتسوية وضعيات نحو 950 عوناً متعاقداً وتراجع تشريعات القطاع



الديوان الوطني للتراث



قانون الفنان



21 مركزاً للفنون الدرامية



مراجعة توقيت العمل بدور الثقافة



بلغ حجمالذي أسندتهفي مختلفخلال سنةنحو، من بينهالفائدة، وفق ما أفادت به، فجر، خلال ردها على تساؤلات النواب فيبينوأوضحتأن دعميندرج في إطار تكريسوتعزيز، مع إيلاءلـفي إطاروبيّنت أنيخضع إلى جملة من، من بينهاواستكمالوتقديموفي ما يتعلق بـ، أبرزتالدورالذي تضطلع بهفي التصدي لعدد من، على غرار، من خلال احتضان أكثر منوتنظيم ما يزيد عنوتشمل هذهلمعالجة، ولـ، وللتوعية بـ، وللتصدي لـ، فضلاً عنفي مجالأما، فقد استقبلت خلالأكثر من، بفضل احتضانها لـوطنية ودولية، وهو ما ساهم في تنشيطوتطويروأضافتأنأُدرجت ضمنلـ، كما تم تسجيلها ضمنلمؤسسات الفنون والثقافة.وفي ما يتعلق بـ، أفادتبأنفي مجالياستعاد، مع افتتاحخلال سنةفي كل منوأرجعت هذاإلى تناميوما حققه من، وهو ما شجع، وخاصة من، علىفي هذا المجال.بلغتلـفي مجال، تشملوإحداث، نحو، وفق ما أفادت بهوأوضحتأنالراجعة بالنظر إلىيبلغ عددهاموزعة على كامل، تشملوفي هذا الإطار، تولتتسويةلـخلال سنتي، إلى جانب متابعة تنفيذبمختلف، واستلامخلال الفترة نفسها، من بينهالإحداثوفي ما يتعلق بـ، كشفتأن عددتجاوز خلال سنةعتبة، فيما فاقت، مسجلة تطوراً بنسبةمقارنة بـوأرجعت هذاإلى جملة منشملت، وتركيز، وإعادة فتح عدد من، فضلاً عن تحسينوتعزيزوعلى مستوى، أفادتبأنه تم اقتراح برمجةبعنوانلسدببعضوقد ساهمتفي بلوغ عدد، فيما بلغ عددوبخصوص، أشارتإلى تخصيصبقيمةلاقتناء أحدثالتونسية والأجنبية وتوزيعها على، فضلاً عن إسنادلفائدةبقيمةأكدتمواصلة العمل علىوتطوير أداء، وتعزيز دوره، بما يجعلهوخلقوأبرزتأنخلالشملت جملة من، في مقدمتهاوصيانته وتوثيقه ورقمنته، وتحسينبالاعتماد علىوفي سياق متصل، أشارت إلى توجهنحو إضفاءعلى، من خلال دعموتحسينوتطوير، إلى جانب احتضانومرافقتها.كما تطرقت إلى العمل على إرساء، فضلاً عنمن خلال اعتمادلإسناده، بالاستعانة بـمخصصة للغرض.وعلى الصعيد، أشارت إلى العمل على تعزيزوإشعاعها من خلال تفعيلوتوسيعأعدّتيتعلق بـقرابةلديها ولدىالخاضعة لإشرافها، وأحالته لاستكمالالمستوجب، وفق ما أفادت بهوأوضحتأن هذايندرج في إطار معالجةللعاملين بـ، بالتوازي مع العمل علىوفي هذا السياق، كشفت عن إعداد جملة من، من بينهايتعلق بإحداثبهدف إعادة هيكلةالمشرفة علىودمجها ضمن، ولـ، إلى جانبلإحداثوتعمل، وفق، على استكمالأخرى تتصل بتطبيق أحكام، وخاصة ما يتعلق بـوفي ما يتعلق بـ، أفادتبأنأحالتيتعلق بـ، في حين تواصلالناشطة حالياًوشملت أبرزالمنجزة خلال سنةوبخصوصبـ، بيّنتأنأعدّت، بالتنسيق معيتعلق بـلهذه