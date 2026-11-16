Babnet   Latest update 07:09 Tunis

وزير الصحة: استثمارات بقيمة 239 مليون دينار لتحديث المعدات الطبية واقتناء 22 وحدة متنقلة للنجدة والإنعاش في 2027

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6afa99a531ffe8.05919049_njhpilmqfeogk.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 16 Novembre 2026 - 06:50 قراءة: 3 د, 2 ث
      
خصصت وزارة الصحة اعتمادات تناهز 239 مليون دينار خلال سنة 2026 لتنفيذ برنامج تحديث المعدات الطبية، شمل اقتناء 13 جهازاً للقسطرة القلبية و13 جهاز سكانار وجهازي تصوير بالرنين المغناطيسي و5 أجهزة للتصوير الوعائي، إلى جانب تجهيزات طبية وبيوطبية أخرى، وفق ما أفاد به وزير الصحة مصطفى الفرجاني.


وأوضح الوزير، خلال رده على استفسارات النواب في الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية مهمة وزارة الصحة لسنة 2027 ليلة الأحد، أن أجهزة القسطرة القلبية الجديدة ستتيح فتح 3 قاعات بـباجة وجندوبة والمهدية وقفصة، على أن ينطلق تشغيلها بداية سنة 2027.


13 جهاز سكانار

وأضاف أن أجهزة السكانار تشمل 6 أجهزة لفائدة وحدات جديدة بـالرقاب والرديف والمحرص وجبنيانة ونفطة ومستشفى الرازي، فضلاً عن 7 أجهزة لتعويض المعدات القديمة.


144 آلة لتصفية الدم و180 كرسي أسنان

وقال الفرجاني إنه تم اقتناء جهازي تصوير بالرنين المغناطيسي لفائدة معهد القصاب ومستشفى توزر، و144 آلة لتصفية الدم، إلى جانب 180 كرسي أسنان، يوجد عدد منها في طور التركيز، من بينها تجهيزات لفائدة مستشفى جندوبة.

وشملت عمليات التحديث أيضاً دعم الاختصاصات الطبية الدقيقة بـتجهيزات متطورة، من بينها التصوير النووي بـمستشفيات صالح عزيز وسهلول وصفاقس.

62 مليون دينار للصيانة

ولضمان حسن استغلال التجهيزات وصيانتها، تكفلت الوزارة بتمويل برنامج للصيانة باعتمادات قدرها 62 مليون دينار بعنوان سنتي 2026 و2027.

قاعة قسطرة وجهاز رنين مغناطيسي بكل ولاية

وفي إطار تكريس العدالة الصحية، قال مصطفى الفرجاني إن مخطط التنمية 2026-2030 يتضمن توجهاً نحو توفير قاعة للقسطرة القلبية وجهاز للتصوير بالرنين المغناطيسي بـكل ولاية.

وفي هذا السياق، تمت برمجة اقتناء 7 قاعات للقسطرة القلبية بـولايات زغوان وسليانة وتوزر وقبلي وتطاوين وسيدي بوزيد وبن عروس، و8 أجهزة للتصوير بالرنين المغناطيسي لفائدة ولايات زغوان وسليانة وقفصة وقبلي وتطاوين وسيدي بوزيد وباجة والمهدية.

22 وحدة متنقلة للنجدة والإنعاش في 2027

وبخصوص طب الاستعجالي والنقل الطبي، ذكر الوزير أنه تم خلال سنة 2026 إحداث 5 وحدات متنقلة للإسعاف والإنعاش بـسيدي علي بن عون وبلخير والرديف ومجاز الباب وسيدي الهاني.

وأضاف أنه سيتم تفعيل 4 وحدات جديدة بـقرقنة والحامة وجرجيس ودوز، فور استكمال انتداب سائقي سيارات الإسعاف.

كما تمت برمجة إحداث 22 وحدة متنقلة للنجدة والإنعاش خلال سنة 2027، موزعة على 12 ولاية، وفق معايير موضوعية تستند إلى مسح جغرافي يأخذ الكثافة السكانية بعين الاعتبار.

وزير الصحة: برمجة إحداث 34 وحدة صحة أساسية مسبقة الصنع خلال السداسي الأول من 2027

تونس 16 نوفمبر 2026 (وات) – أفاد وزير الصحة مصطفى الفرجاني بأن الوزارة برمجت إحداث 34 وحدة صحة أساسية مسبقة الصنع خلال السداسي الأول من سنة 2027، بعد دخول 16 وحدة مماثلة حيز الاستغلال.

وأوضح الوزير أن عدداً من المشاريع الصحية دخل حيز الاستغلال خلال سنة 2026، من بينها المستشفى المحلي بسبيطلة من ولاية القصرين ومركز الأم والرضيع ببنزرت، إلى جانب إحداث 36 قسماً جامعياً جديداً بـالمستشفيات الجهوية.

أقسام الإنعاش

كما تم استكمال أشغال وتجهيز عدد من أقسام الإنعاش، من بينها قسم بـطاقة 6 أسرة بـبنزرت و8 أسرة بـباجة و8 بـنابل و8 بـسيدي بوزيد و12 سريراً بـمستشفى سهلول، إلى جانب استكمال أشغال أقسام الاستعجالي.

16 وحدة صحة أساسية دخلت حيز الاستغلال

وبخصوص وحدات الصحة الأساسية مسبقة الصنع، أوضح أن الوحدات الـ16 التي دخلت حيز الاستغلال تتوزع بين 6 وحدات بـولاية القصرين و4 بـقفصة و4 بـسيدي بوزيد ووحدة بـصفاقس وأخرى بـسوسة.

التصنيف الوظيفي لمراكز الصحة الأساسية

وفي مجال الرعاية الصحية الأساسية، أعلن الوزير إعداد قرار يتعلق بـالتصنيف الوظيفي لمراكز الصحة الأساسية، وفق معايير موضوعية تتيح تنظيم الخدمات وتوزيع الموارد والاختصاصات بحسب الحاجيات الفعلية للسكان، إلى جانب الموافقة على إحداث 9 مجامع جديدة للصحة الأساسية.

كما تعمل الوزارة على تعزيز أطباء الخط الأول وتوسيع مجالات تدخلهم لتشمل الطب النفسي وطب العائلة وطب الإدمان، وقد تم خلال سنة 2026 إنجاز قرابة 2400 عملية لإزالة الماء الأبيض بمختلف جهات الجمهورية.

وفي إطار تحسين جودة الخدمات الصحية، أشار الفرجاني إلى حصول 6 مراكز صحة أساسية و4 مستشفيات محلية على الاعتماد.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339801

babnet

كل الأخبار...

07:09 - ميزانية وزارة الشؤون الثقافية: نواب يدعون إلى معالجة نقائص البنية التحتية الثقافية وحماية المواقع الأثرية وتكريس العدالة الثقافية
06:58 - الدعم العمومي للقطاع الثقافي يبلغ 45 مليون دينار سنة 2026 وأكثر من مليون زائر لمدينة الثقافة
06:53 - مصطفى الفرجاني: ارتفاع ميزانية وزارة الصحة إلى 6 مليارات و35 مليون دينار يساعد على مواصلة إصلاح المنظومة الصحية
06:50 - وزير الصحة: استثمارات بقيمة 239 مليون دينار لتحديث المعدات الطبية واقتناء 22 وحدة متنقلة للنجدة والإنعاش في 2027
06:40 - 25 ألف عملية مراقبة غذائية لمصالح المراقبة الصحية شملت 50 ألف طن من المواد الغذائية (وزير الصحة)
06:34 - وزير الصحة: تخصيص 288 مليون دينار للصيدلية المركزية سنة 2027 لتعزيز الأمن الدوائي
06:29 - النفط يهبط بفعل توقعات فائض في المعروض.. تحول في الرواية يضغط على المعنويات
06:19 - بزشكيان: الحكومة الإيرانية ستدعم القوات المسلحة بكامل إمكاناتها
06:09 - الحوثيون: استهداف مطار الملك خالد الدولي والمركز المالي بالرياض
أمس 23:14 - قريبا رواية جديدة للصحفي والكاتب ماهر عبد الرحمان
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 16 نوفمبر 2026 | 6 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:41
17:11
14:50
12:11
06:58
05:29
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet25°
16° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-16
26°-14
26°-15
28°-16
23°-17
  • Avoirs en devises 23625,8
  • (13/11)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,36387 DT
  • (13/11)
  • 1 $ = 3,03348 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/11)     1091,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/11)   29031 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab