وزير الصحة: استثمارات بقيمة 239 مليون دينار لتحديث المعدات الطبية واقتناء 22 وحدة متنقلة للنجدة والإنعاش في 2027

13 جهاز سكانار



144 آلة لتصفية الدم و180 كرسي أسنان



62 مليون دينار للصيانة



قاعة قسطرة وجهاز رنين مغناطيسي بكل ولاية



22 وحدة متنقلة للنجدة والإنعاش في 2027



وزير الصحة: برمجة إحداث 34 وحدة صحة أساسية مسبقة الصنع خلال السداسي الأول من 2027



أقسام الإنعاش



16 وحدة صحة أساسية دخلت حيز الاستغلال



التصنيف الوظيفي لمراكز الصحة الأساسية



خصصتاعتمادات تناهزخلال سنةلتنفيذ، شمل اقتناء، إلى جانب، وفق ما أفاد بهوأوضح، خلال رده على استفسارات النواب فيالمخصصة لمناقشةليلة، أنالجديدة ستتيح فتحبـ، على أن ينطلقبداية سنةوأضاف أنتشمللفائدةبـ، فضلاً عنلتعويضوقالإنه تم اقتناءلفائدة، و، إلى جانب، يوجد عدد منها في، من بينهالفائدةوشملتأيضاً دعمبـ، من بينهابـولضمان، تكفلتبتمويلباعتمادات قدرهابعنوانوفي إطار تكريس، قالإنيتضمن توجهاً نحو توفيربـوفي هذا السياق، تمت برمجة اقتناءبـ، ولفائدةوبخصوص، ذكرأنه تم خلال سنةإحداثبـوأضاف أنه سيتم تفعيلبـ، فور استكمالكما تمت برمجة إحداثخلال سنة، موزعة على، وفقتستند إلىيأخذبعين الاعتبار.– أفادبأنبرمجت إحداثخلال، بعد دخولحيزوأوضحأن عدداً مندخل حيزخلال سنة، من بينهامن، إلى جانب إحداثبـكما تم استكمال أشغال وتجهيز عدد من، من بينها قسم بـبـبـبـبـبـ، إلى جانب استكمال أشغالوبخصوص، أوضح أنالتي دخلت حيزتتوزع بينبـبـبـبـوأخرى بـوفي مجال، أعلنإعداديتعلق بـ، وفقتتيح تنظيموتوزيعبحسب، إلى جانب الموافقة على إحداثكما تعملعلى تعزيزوتوسيعلتشمل، وقد تم خلال سنةإنجاز قرابةبمختلفوفي إطار تحسين، أشارإلى حصولعلى