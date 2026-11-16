وزير الصحة: استثمارات بقيمة 239 مليون دينار لتحديث المعدات الطبية واقتناء 22 وحدة متنقلة للنجدة والإنعاش في 2027
خصصت وزارة الصحة اعتمادات تناهز 239 مليون دينار خلال سنة 2026 لتنفيذ برنامج تحديث المعدات الطبية، شمل اقتناء 13 جهازاً للقسطرة القلبية و13 جهاز سكانار وجهازي تصوير بالرنين المغناطيسي و5 أجهزة للتصوير الوعائي، إلى جانب تجهيزات طبية وبيوطبية أخرى، وفق ما أفاد به وزير الصحة مصطفى الفرجاني.
وأوضح الوزير، خلال رده على استفسارات النواب في الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية مهمة وزارة الصحة لسنة 2027 ليلة الأحد، أن أجهزة القسطرة القلبية الجديدة ستتيح فتح 3 قاعات بـباجة وجندوبة والمهدية وقفصة، على أن ينطلق تشغيلها بداية سنة 2027.
13 جهاز سكاناروأضاف أن أجهزة السكانار تشمل 6 أجهزة لفائدة وحدات جديدة بـالرقاب والرديف والمحرص وجبنيانة ونفطة ومستشفى الرازي، فضلاً عن 7 أجهزة لتعويض المعدات القديمة.
144 آلة لتصفية الدم و180 كرسي أسنانوقال الفرجاني إنه تم اقتناء جهازي تصوير بالرنين المغناطيسي لفائدة معهد القصاب ومستشفى توزر، و144 آلة لتصفية الدم، إلى جانب 180 كرسي أسنان، يوجد عدد منها في طور التركيز، من بينها تجهيزات لفائدة مستشفى جندوبة.
وشملت عمليات التحديث أيضاً دعم الاختصاصات الطبية الدقيقة بـتجهيزات متطورة، من بينها التصوير النووي بـمستشفيات صالح عزيز وسهلول وصفاقس.
62 مليون دينار للصيانةولضمان حسن استغلال التجهيزات وصيانتها، تكفلت الوزارة بتمويل برنامج للصيانة باعتمادات قدرها 62 مليون دينار بعنوان سنتي 2026 و2027.
قاعة قسطرة وجهاز رنين مغناطيسي بكل ولايةوفي إطار تكريس العدالة الصحية، قال مصطفى الفرجاني إن مخطط التنمية 2026-2030 يتضمن توجهاً نحو توفير قاعة للقسطرة القلبية وجهاز للتصوير بالرنين المغناطيسي بـكل ولاية.
وفي هذا السياق، تمت برمجة اقتناء 7 قاعات للقسطرة القلبية بـولايات زغوان وسليانة وتوزر وقبلي وتطاوين وسيدي بوزيد وبن عروس، و8 أجهزة للتصوير بالرنين المغناطيسي لفائدة ولايات زغوان وسليانة وقفصة وقبلي وتطاوين وسيدي بوزيد وباجة والمهدية.
22 وحدة متنقلة للنجدة والإنعاش في 2027وبخصوص طب الاستعجالي والنقل الطبي، ذكر الوزير أنه تم خلال سنة 2026 إحداث 5 وحدات متنقلة للإسعاف والإنعاش بـسيدي علي بن عون وبلخير والرديف ومجاز الباب وسيدي الهاني.
وأضاف أنه سيتم تفعيل 4 وحدات جديدة بـقرقنة والحامة وجرجيس ودوز، فور استكمال انتداب سائقي سيارات الإسعاف.
كما تمت برمجة إحداث 22 وحدة متنقلة للنجدة والإنعاش خلال سنة 2027، موزعة على 12 ولاية، وفق معايير موضوعية تستند إلى مسح جغرافي يأخذ الكثافة السكانية بعين الاعتبار.
وزير الصحة: برمجة إحداث 34 وحدة صحة أساسية مسبقة الصنع خلال السداسي الأول من 2027تونس 16 نوفمبر 2026 (وات) – أفاد وزير الصحة مصطفى الفرجاني بأن الوزارة برمجت إحداث 34 وحدة صحة أساسية مسبقة الصنع خلال السداسي الأول من سنة 2027، بعد دخول 16 وحدة مماثلة حيز الاستغلال.
وأوضح الوزير أن عدداً من المشاريع الصحية دخل حيز الاستغلال خلال سنة 2026، من بينها المستشفى المحلي بسبيطلة من ولاية القصرين ومركز الأم والرضيع ببنزرت، إلى جانب إحداث 36 قسماً جامعياً جديداً بـالمستشفيات الجهوية.
أقسام الإنعاشكما تم استكمال أشغال وتجهيز عدد من أقسام الإنعاش، من بينها قسم بـطاقة 6 أسرة بـبنزرت و8 أسرة بـباجة و8 بـنابل و8 بـسيدي بوزيد و12 سريراً بـمستشفى سهلول، إلى جانب استكمال أشغال أقسام الاستعجالي.
16 وحدة صحة أساسية دخلت حيز الاستغلالوبخصوص وحدات الصحة الأساسية مسبقة الصنع، أوضح أن الوحدات الـ16 التي دخلت حيز الاستغلال تتوزع بين 6 وحدات بـولاية القصرين و4 بـقفصة و4 بـسيدي بوزيد ووحدة بـصفاقس وأخرى بـسوسة.
التصنيف الوظيفي لمراكز الصحة الأساسيةوفي مجال الرعاية الصحية الأساسية، أعلن الوزير إعداد قرار يتعلق بـالتصنيف الوظيفي لمراكز الصحة الأساسية، وفق معايير موضوعية تتيح تنظيم الخدمات وتوزيع الموارد والاختصاصات بحسب الحاجيات الفعلية للسكان، إلى جانب الموافقة على إحداث 9 مجامع جديدة للصحة الأساسية.
كما تعمل الوزارة على تعزيز أطباء الخط الأول وتوسيع مجالات تدخلهم لتشمل الطب النفسي وطب العائلة وطب الإدمان، وقد تم خلال سنة 2026 إنجاز قرابة 2400 عملية لإزالة الماء الأبيض بمختلف جهات الجمهورية.
وفي إطار تحسين جودة الخدمات الصحية، أشار الفرجاني إلى حصول 6 مراكز صحة أساسية و4 مستشفيات محلية على الاعتماد.
وأوضح الوزير، خلال رده على استفسارات النواب في الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية مهمة وزارة الصحة لسنة 2027 ليلة الأحد، أن أجهزة القسطرة القلبية الجديدة ستتيح فتح 3 قاعات بـباجة وجندوبة والمهدية وقفصة، على أن ينطلق تشغيلها بداية سنة 2027.
13 جهاز سكاناروأضاف أن أجهزة السكانار تشمل 6 أجهزة لفائدة وحدات جديدة بـالرقاب والرديف والمحرص وجبنيانة ونفطة ومستشفى الرازي، فضلاً عن 7 أجهزة لتعويض المعدات القديمة.
144 آلة لتصفية الدم و180 كرسي أسنانوقال الفرجاني إنه تم اقتناء جهازي تصوير بالرنين المغناطيسي لفائدة معهد القصاب ومستشفى توزر، و144 آلة لتصفية الدم، إلى جانب 180 كرسي أسنان، يوجد عدد منها في طور التركيز، من بينها تجهيزات لفائدة مستشفى جندوبة.
وشملت عمليات التحديث أيضاً دعم الاختصاصات الطبية الدقيقة بـتجهيزات متطورة، من بينها التصوير النووي بـمستشفيات صالح عزيز وسهلول وصفاقس.
62 مليون دينار للصيانةولضمان حسن استغلال التجهيزات وصيانتها، تكفلت الوزارة بتمويل برنامج للصيانة باعتمادات قدرها 62 مليون دينار بعنوان سنتي 2026 و2027.
قاعة قسطرة وجهاز رنين مغناطيسي بكل ولايةوفي إطار تكريس العدالة الصحية، قال مصطفى الفرجاني إن مخطط التنمية 2026-2030 يتضمن توجهاً نحو توفير قاعة للقسطرة القلبية وجهاز للتصوير بالرنين المغناطيسي بـكل ولاية.
وفي هذا السياق، تمت برمجة اقتناء 7 قاعات للقسطرة القلبية بـولايات زغوان وسليانة وتوزر وقبلي وتطاوين وسيدي بوزيد وبن عروس، و8 أجهزة للتصوير بالرنين المغناطيسي لفائدة ولايات زغوان وسليانة وقفصة وقبلي وتطاوين وسيدي بوزيد وباجة والمهدية.
22 وحدة متنقلة للنجدة والإنعاش في 2027وبخصوص طب الاستعجالي والنقل الطبي، ذكر الوزير أنه تم خلال سنة 2026 إحداث 5 وحدات متنقلة للإسعاف والإنعاش بـسيدي علي بن عون وبلخير والرديف ومجاز الباب وسيدي الهاني.
وأضاف أنه سيتم تفعيل 4 وحدات جديدة بـقرقنة والحامة وجرجيس ودوز، فور استكمال انتداب سائقي سيارات الإسعاف.
كما تمت برمجة إحداث 22 وحدة متنقلة للنجدة والإنعاش خلال سنة 2027، موزعة على 12 ولاية، وفق معايير موضوعية تستند إلى مسح جغرافي يأخذ الكثافة السكانية بعين الاعتبار.
وزير الصحة: برمجة إحداث 34 وحدة صحة أساسية مسبقة الصنع خلال السداسي الأول من 2027تونس 16 نوفمبر 2026 (وات) – أفاد وزير الصحة مصطفى الفرجاني بأن الوزارة برمجت إحداث 34 وحدة صحة أساسية مسبقة الصنع خلال السداسي الأول من سنة 2027، بعد دخول 16 وحدة مماثلة حيز الاستغلال.
وأوضح الوزير أن عدداً من المشاريع الصحية دخل حيز الاستغلال خلال سنة 2026، من بينها المستشفى المحلي بسبيطلة من ولاية القصرين ومركز الأم والرضيع ببنزرت، إلى جانب إحداث 36 قسماً جامعياً جديداً بـالمستشفيات الجهوية.
أقسام الإنعاشكما تم استكمال أشغال وتجهيز عدد من أقسام الإنعاش، من بينها قسم بـطاقة 6 أسرة بـبنزرت و8 أسرة بـباجة و8 بـنابل و8 بـسيدي بوزيد و12 سريراً بـمستشفى سهلول، إلى جانب استكمال أشغال أقسام الاستعجالي.
16 وحدة صحة أساسية دخلت حيز الاستغلالوبخصوص وحدات الصحة الأساسية مسبقة الصنع، أوضح أن الوحدات الـ16 التي دخلت حيز الاستغلال تتوزع بين 6 وحدات بـولاية القصرين و4 بـقفصة و4 بـسيدي بوزيد ووحدة بـصفاقس وأخرى بـسوسة.
التصنيف الوظيفي لمراكز الصحة الأساسيةوفي مجال الرعاية الصحية الأساسية، أعلن الوزير إعداد قرار يتعلق بـالتصنيف الوظيفي لمراكز الصحة الأساسية، وفق معايير موضوعية تتيح تنظيم الخدمات وتوزيع الموارد والاختصاصات بحسب الحاجيات الفعلية للسكان، إلى جانب الموافقة على إحداث 9 مجامع جديدة للصحة الأساسية.
كما تعمل الوزارة على تعزيز أطباء الخط الأول وتوسيع مجالات تدخلهم لتشمل الطب النفسي وطب العائلة وطب الإدمان، وقد تم خلال سنة 2026 إنجاز قرابة 2400 عملية لإزالة الماء الأبيض بمختلف جهات الجمهورية.
وفي إطار تحسين جودة الخدمات الصحية، أشار الفرجاني إلى حصول 6 مراكز صحة أساسية و4 مستشفيات محلية على الاعتماد.
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