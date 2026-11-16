وزير الصحة: تخصيص 288 مليون دينار للصيدلية المركزية سنة 2027 لتعزيز الأمن الدوائي
رُصدت اعتمادات بقيمة 288 مليون دينار لفائدة الصيدلية المركزية ضمن ميزانية سنة 2027، وذلك بهدف دعم دورها في تأمين التزود بالأدوية وتعزيز الأمن الدوائي، وفق ما أفاد به وزير الصحة مصطفى الفرجاني.
وأوضح الوزير، خلال إجابته على تساؤلات نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مهمة وزارة الصحة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن الدولة ساهمت خلال سنة 2026 بمبلغ 290 مليون دينار لفائدة الصيدلية المركزية، للمساعدة على تسوية جانب من مستحقاتها لدى المؤسسات العمومية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم الوكالة الوطنية للأدوية ومواد الصحة، إضافة إلى رقمنة منظومة التزود بالأدوية وتوزيعها وتعزيز آليات متابعة المخزون وتوقع الحاجيات، مبرزاً أنها ستساهم في ضمان استمرارية التزويد وتفادي النقص في الأدوية.
كما تشمل التوجهات المعتمدة، وفق الوزير، مراجعة مسالك التزود بالأدوية بين فروع الصيدلية المركزية والمؤسسات الصحية وتحسين التصرف في المخزون وتوزيعه.
وأوضح الوزير، خلال إجابته على تساؤلات نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مهمة وزارة الصحة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن الدولة ساهمت خلال سنة 2026 بمبلغ 290 مليون دينار لفائدة الصيدلية المركزية، للمساعدة على تسوية جانب من مستحقاتها لدى المؤسسات العمومية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم الوكالة الوطنية للأدوية ومواد الصحة، إضافة إلى رقمنة منظومة التزود بالأدوية وتوزيعها وتعزيز آليات متابعة المخزون وتوقع الحاجيات، مبرزاً أنها ستساهم في ضمان استمرارية التزويد وتفادي النقص في الأدوية.
كما تشمل التوجهات المعتمدة، وفق الوزير، مراجعة مسالك التزود بالأدوية بين فروع الصيدلية المركزية والمؤسسات الصحية وتحسين التصرف في المخزون وتوزيعه.
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