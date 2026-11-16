وزير الصحة: تخصيص 288 مليون دينار للصيدلية المركزية سنة 2027 لتعزيز الأمن الدوائي

رُصدتبقيمةلفائدةضمن، وذلك بهدف دعم دورها في تأمينوتعزيز، وفق ما أفاد بهوأوضح، خلال إجابته على تساؤلات نواب، فيالمخصصة لمناقشةضمن مشروع، أنساهمت خلال سنةبمبلغلفائدة، للمساعدة على تسوية جانب منلدىوأضاف أنتعمل على دعم، إضافة إلىوتوزيعها وتعزيزوتوقع، مبرزاً أنها ستساهم في ضمانوتفاديكما تشمل، وفقبينوتحسينوتوزيعه.