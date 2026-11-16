مصطفى الفرجاني: ارتفاع ميزانية وزارة الصحة إلى 6 مليارات و35 مليون دينار يساعد على مواصلة إصلاح المنظومة الصحية

"صحة المواطن في صميم الأمن القومي"



إصلاح متكامل



أكدأن، بعد ارتفاعلـإلى، مقابلسنة، أي بزيادة قدرها، تتمثل فيمنوتحسينوأوضح، خلال رده على استفسارات وملاحظات نوابليل، في إطارالمخصصة لمناقشةضمن مشروع، أنتضعفيوتمضي قدماً فيوتحديثها، في إطارالقائمة علىوضمانوأضاف أنتندرج في، وأنتتمثل فيوضمان حصولهم علىدون، رغمالتي تواجهوبيّنأناليوم لا يقتصر علىوتوفير، بل في أنفي، وأن يطمئن إلى اضطلاعبمسؤولياتها في ضمانله في مختلفوشدد على أنيتطلبتتكامل فيهوأشار إلى وجودفيرغم استمرار بعض، مؤكداً أن تجاوزها يستوجبإلى جانبواستعرضمن جهة أخرى أبرزالمسجلة خلال سنةالتي تعتزممواصلتها أو الشروع في تنفيذها سنة، ضمنترمي إلى بناء