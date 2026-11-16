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النفط يهبط بفعل توقعات فائض في المعروض.. تحول في الرواية يضغط على المعنويات

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Bookmark article    Publié le Lundi 16 Novembre 2026 - 06:29 قراءة: 1 د, 51 ث
      
وكالات - انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط توقعات بفائض في المعروض، مع تعافي صادرات الشرق الأوسط، واتخاذ الولايات المتحدة خطوات لدعم نقل شحنات الوقود بين موانئها المحلية.


وبحلول الساعة 01:45 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً بما يعادل 0,49 بالمائة إلى 95,37 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً أو 0,26 بالمائة إلى 88,33 دولار.


وأغلقت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة، إذ قيّم السوق مؤشرات على تراجع المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت شهرها التاسع. وهبط الخامان القياسيان 16 و13 بالمائة على الترتيب في الأسبوع السابق.


وكالة الطاقة الدولية: فائض في الربع الرابع

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية ستعود إلى تسجيل فائض في الربع الرابع من العام، مع تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي، حيث عادت شحنات من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقارب ما كانت عليه قبل الحرب.

"تحول في الرواية"

وقال تيم واترر، المحلل لدى كيه.سي.إم تريد: "للمرة الأولى منذ بدء الصراع الأمريكي الإيراني، يدرس المتعاملون بنشاط احتمال وجود فائض في المعروض بدلاً من شح مستمر. وهذا التحول في الرواية يضغط بوضوح على المعنويات".

وقالت الوكالة إن إمدادات النفط ستبلغ في المتوسط 105 ملايين برميل يومياً في الربع الرابع، بزيادة 1,7 مليون برميل يومياً عن الطلب المتوقع. وكانت الوكالة توقعت في السابق عجزاً في المعروض خلال الربع الرابع.

71 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، عن تسريع وتيرة ضخ النفط ومنتجات البترول من مخزونات الاحتياطيات الاستراتيجية لـلدول الأعضاء، بنحو 71 مليون برميل حتى أواخر فيفري المقبل، بما في ذلك 15 مليون برميل من الديزل لتخفيف ضيق السوق.

تمديد إعفاء من قانون "جونز"

وتعرضت الأسعار أيضاً لضغوط بسبب قرار الولايات المتحدة تمديد إعفاء من قانون للشحن، ما سيواصل السماح لـلسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بنقل النفط والوقود بسهولة أكبر بين الموانئ الأمريكية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض يوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدّد 90 يوماً إعفاءً من قانون جونز، الذي يشترط أن تنقل السفن التي ترفع العلم الأمريكي البضائع بين الموانئ الأمريكية.

أسعار شحن مرتفعة

ومع ذلك، أشار واترر إلى أنه رغم تراجع ضيق المعروض، لا تزال أسعار الشحن مرتفعة، مما يضع حداً أدنى لـأسعار النفط، بسبب المخاطر التي تواجهها الناقلات لدى نقل الخام عبر مضيق هرمز.

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