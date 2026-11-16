النفط يهبط بفعل توقعات فائض في المعروض.. تحول في الرواية يضغط على المعنويات

وكالات -

وكالة الطاقة الدولية: فائض في الربع الرابع



"تحول في الرواية"



71 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية



تمديد إعفاء من قانون "جونز"



أسعار شحن مرتفعة



انخفضتاليوموسط، مع، واتخاذخطوات لدعم نقلبين موانئها المحلية.وبحلول الساعةبتوقيت، تراجعتبما يعادلإلى. وانخفضأوإلىوأغلقتعلى انخفاض يوم، إذ قيّممؤشرات علىالناجمة عن، التي دخلت. وهبطعلى الترتيب فيوقالتيومإنستعود إلى تسجيلفيمن العام، معبوتيرة أسرع من، حيث عادتعبرإلى مستويات تقارب ما كانت عليهوقال، المحلل لدىوقالتإنستبلغ في المتوسطفي، بزيادةعن. وكانتتوقعت في السابقخلالوأعلنت، يوم، عنمنلـ، بنحوحتىالمقبل، بما في ذلكلتخفيفوتعرضتأيضاً لضغوط بسبب قرارتمديدمن، ما سيواصل السماح لـبنقلبسهولة أكبر بينوقال مسؤول فييومإنمدّدمن، الذي يشترط أن تنقلالبضائع بينومع ذلك، أشارإلى أنه رغم، لا تزال، مما يضعلـ، بسببالتي تواجههالدى نقلعبر