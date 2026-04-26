شاطئ المرسى : 12 سنة سجنا والغرامة المالية ب30 الف دينار لمتحرش بطفلة

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بسجن متهم لمدة 12 سنة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية للمتضررة قدرها 30 ألف دينار، وذلك على خلفية تورطه في قضية تحرش واعتداء على طفلة بجهة المرسى .وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض طفلة قاصر، لم يتجاوز سنها 13 عاماً، خلال نزولها للسباحة في شاطى المرسى. خلال الصائفة الفارطة إلى ممارسات لا أخلاقية وتحرش جنسي من قبل المتهم، الذي استغل حداثة سنها للإيقاع بها وممارسة أفعال منافية للحياء في حقها.وقد وجهت المحكمة للمدان تهمة جنائية تتعلق بـ "التحرش بطفل والاعتداء بفعل الفاحشة على طفل سنّه دون الـ16 عاماً كاملة.