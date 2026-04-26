مع خطايا مالية ضخمة... أكثر من 20 سنة سجناً لمهربي الهيروين من أوروبا إلى تونس

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا بالسجن لمدة 21 سنة في حق ثلاثة أشخاص، وذلك على خلفية تورطهم في تكوين شبكة لتهريب المواد المخدرة، مع تسليط خطايا مالية بلغت في مجموعها 300 ألف دينار، بواقع 100 ألف دينار لكل متهم.

وتعود أطوار القضية إلى تفكيك مخطط إجرامي بمطار تونس قرطاج الدولي، حيث تمكنت المصالح الأمنية من الكشف عن شبكة تنشط في تهريب مخدر “الهيروين” من إحدى الدول الأوروبية إلى تونس.


واعتمد المتهمون أسلوبًا شديد الخطورة، تمثل في تجزئة المادة المخدرة إلى كبسولات محكمة الإغلاق وابتلاعها، في محاولة لتضليل المراقبة الديوانية والأمنية.


وُجهت إلى المتهمين عدة تهم، أبرزها:

* تكوين وإدارة وفاق إجرامي داخل البلاد وخارجها
* تهريب وترويج المواد المخدرة
* حيازة ونقل مواد مخدرة مدرجة بالجدول “ب” بنية الاتجار
* عرض وبيع مواد سامة تهدد الصحة العامة

