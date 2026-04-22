حكم بالسجن في حق رئيس جمعية “أطفال القمر”

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بمدنين حكمًا يقضي بسجن عبد الله السعيد لمدة سنة واحدة، وذلك من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال وجرائم مالية.وتعود أطوار الملف إلى استدعاء المعني بالأمر رفقة الكاتبة العامة وأمينة مال الجمعية، حيث تم التحقيق معهم قبل الاحتفاظ بهم لدى الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المتشعبة بالقرجاني.وفي مرحلة لاحقة، تم عرض الملف على أنظار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين، الذي اعتبر في البداية وجود شبهات ذات طابع إرهابي، ما أدى إلى إحالة القضية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 17 نوفمبر 2024.غير أنه، بتاريخ 26 نوفمبر 2024، تم إقرار انتفاء الصبغة الإرهابية للقضية، ليتم بالتالي إعادة الملف إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين، الذي واصل تتبع القضية في إطارها المالي، قبل أن تصدر الدائرة الجنائية حكمها بالسجن لمدة سنة في حق رئيس الجمعية.