كرة السلة: فرنسا تستضيف مونديال 2031 لأول مرة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" اليوم الاربعاء احتضان فرنسا نسخة 2031 من مونديال كرة السلة للمرة الأولى في تاريخها.وتستضيف كل من مدن ليل وليون وباريس مباريات النسخة الحادية والعشرين من الحدث العالمي، على أن تقام الأدوار النهائية في العاصمة باريس.وتقام النسخة المقبلة من البطولة في قطر التي تستضيف أول نهائيات على الأراضي العربية بين 27 اوت و12 سبتمبر 2027، والثالثة تواليا في القارة الآسيوية بعدما أقيمت نسخة 2019 في الصين والتي تلتها عام 2023 في الفليبين واليابان وإندونيسيا.وبعدما توجت الولايات المتحدة بلقبيها الرابع والخامس عامي 2010 و2014، توجت إسبانيا بقلبها الثاني عام 2019 على حساب الأرجنتين، وألمانيا بلقبها الأول عام 2023 على حساب صربيا.ويبقى حصول فرنسا على المركز الثالث في النسختين الماضيتين أفضل نتيجة له في العرس العالمي، بالاضافة الى تتويجها بطلة لأوروبا عام 2013.