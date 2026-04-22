Babnet   Latest update 23:11 Tunis

كرة السلة: فرنسا تستضيف مونديال 2031 لأول مرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg>
Publié le Mercredi 22 Avril 2026 - 23:11
      
أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" اليوم الاربعاء احتضان فرنسا نسخة 2031 من مونديال كرة السلة للمرة الأولى في تاريخها.
وتستضيف كل من مدن ليل وليون وباريس مباريات النسخة الحادية والعشرين من الحدث العالمي، على أن تقام الأدوار النهائية في العاصمة باريس.
وتقام النسخة المقبلة من البطولة في قطر التي تستضيف أول نهائيات على الأراضي العربية بين 27 اوت و12 سبتمبر 2027، والثالثة تواليا في القارة الآسيوية بعدما أقيمت نسخة 2019 في الصين والتي تلتها عام 2023 في الفليبين واليابان وإندونيسيا.

وبعدما توجت الولايات المتحدة بلقبيها الرابع والخامس عامي 2010 و2014، توجت إسبانيا بقلبها الثاني عام 2019 على حساب الأرجنتين، وألمانيا بلقبها الأول عام 2023 على حساب صربيا.
ويبقى حصول فرنسا على المركز الثالث في النسختين الماضيتين أفضل نتيجة له في العرس العالمي، بالاضافة الى تتويجها بطلة لأوروبا عام 2013.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327913

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 22 أفريل 2026 | 5 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:35
19:02
16:01
12:25
05:36
04:03
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet27°
17° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
21°-14
20°-12
23°-10
27°-14
  • Avoirs en devises 25062,9
  • (22/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,41247 DT
  • (22/04)
  • 1 $ = 2,87815 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/04)     2087,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/04)   27867 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>