صفاقس: القبض على متحيل اشترى أغنام من تاجر بأوراق نقدية مزيفة من فئة 50 دينار

كشف الاربعاء 8 أفريل، تاجر أغنام عن تعرضه للتحيل بمنطقة الغريبة من ولاية صفاقس، من طرف شخص اشترى منه أغنام بأوراق نقدية مزيفة من فئة 50 دينار.واوضخ التاجر أن الفاعل اقتنى من ابنه أغنام بمبلغ 3600 د من بينهم 2800 دينار أوراق نقدية مزيفة من فئة 50 دينار.وأشار الي انه تم القبض على المتحيل بعد أن تم العثور على الاغنام في عقارب بعد التنسيق بين السلطات الأمنية في عقارب والمحرص.