أحكام بالسجن تصل إلى 11 عاماً في قضية تهريب أدوية تورط فيها أربعة أمنيين

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بأحكام تراوحت بين عدم سماع الدعوى والسجن لمدة أحد عشر عاماً مع النفاذ العاجل، وذلك في حق أربعة أمنيين تمت ملاحقتهم على خلفية قضية تتعلق بتهريب أدوية ومحاولة بيعها لغير مستحقيها.

وتفيد معطيات الملف أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد قررت إحالة المتهمين الأربعة، بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية، وذلك بعد التفطن إلى تورطهم في تحويل وجهة كميات من الأدوية التي كانوا مكلفين بنقلها لفائدة صيدليات بالتنسيق مع المصالح المعنية وتحويل وجهة جزء منها الى أشخاص آخرين وبيعهم اياها..



وقد وُجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال، إلى جانب محاولة بيع أدوية بالتفصيل لغير مستحقيها، في مخالفة صريحة للتراتيب القانونية المنظمة لتوزيع الأدوية.


ومثل ثلاثة من المتهمين بحالة سراح أمام هيئة المحكمة، حيث أنكروا ما نسب إليهم من تهم، فيما لم يحضر المتهم الرابع أطوار المحاكمة.
وبعد المفاوضة، قضت الدائرة بما يلي:
* عدم سماع الدعوى في حق أحد المتهمين
* السجن لمدة ستة أعوام في حق متهم ثانٍ
* السجن لمدة سبعة أعوام في حق متهم ثالث
* السجن لمدة أحد عشر عاماً مع النفاذ العاجل في حق المتهم الرابع الذي لم يحضر الجلسة
