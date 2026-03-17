الملاسين: وفاة طفل شنقًا وفتح تحقيق في ملابسات الحادثة
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بفتح بحث تحقيقي إثر وفاة طفل يبلغ من العمر نحو 11 سنة عُثر عليه مشنوقًا داخل منزل عائلته بمنطقة الملاسين.
كما أذنت النيابة برفع الجثة إلى مصالح الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة وكشف ملابسات الحادثة.
وأفادت المعطيات الأولية المستقاة من عائلة الطفل بأنّه أقدم على الانتحار بسبب ظروفهم الاجتماعية وعدم قدرتهم على اقتناء ملابس العيد، وهو ما أثّر عليه نفسيًا بشكل كبير، وفق ما ورد في الأبحاث الأولية.
