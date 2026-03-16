السجن ستة أعوام لمدير أسبق بديوان وزير أملاك الدولة في قضية فساد مالي
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة ستة أعوام في حق مدير أسبق لديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن القضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بعملية تسويغ إحدى شركات الإحياء الفلاحية لفائدة أحد أصهار الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي بصورة مخالفة للتراتيب المعمول بها.
وقد أُحيل المتهم بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي قبل صدور الحكم في حقه.
