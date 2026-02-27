سفير تونس بطوكيو يبحث مع مسؤولة يابانية متابعة مشاركة تونس في “التيكاد 9”

التقى سفير تونس بطوكيو أحمد الشفرة، يوم 26 فيفري 2026، بمساعدة وزير الخارجية الياباني والمديرة العامة لإفريقيا بوزارة الخارجيةوخُصّص اللقاء لمتابعة مشاركة تونس في أشغال الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا “التيكاد 9”، التي ستحتضنها مدينة يوكوهاما، إضافة إلى تدارس سبل تعزيز التعاون الثنائي بين تونس واليابان في عدد من القطاعات ذات الأولوية.وتناول الجانبان آفاق تطوير الشراكة في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة، بما يدعم الحضور المشترك للبلدين في القارة الإفريقية ويعزز فرص الاستثمار والتعاون جنوب ـ جنوب في إطار المبادرات التنموية متعددة الأطراف.