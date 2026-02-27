Babnet   Latest update 09:17 Tunis

اليوم .. نزول جمرة الماء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63fc4a28735688.36926646_gjqkhiemnopfl.jpg>
Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 08:48 قراءة: 0 د, 59 ث
      
يتزامن اليوم 27 فيفري 2026 مع نزول جمرة الماء حسب ما يورده التقويم الفلاحي المتداول في عدد من الجهات التونسية، وهي محطة موسمية ترتبط بالموروث الشعبي وبالتغيّرات المناخية التدريجية التي تسبق دخول فصل الربيع.

وتُعدّ جمرة الماء أولى “الجمرات الثلاث” في الروزنامة الفلاحية، تليها لاحقًا جمرة الهواء ثم جمرة الأرض. ويُعتقد تقليديًا أن نزولها يوافق بداية ارتفاع طفيف في حرارة المياه، سواء في البحر أو الأودية أو المياه الجوفية، في إشارة رمزية إلى تحوّل تدريجي في الطقس بعد ذروة البرد الشتوي.


ويرتبط هذا الموعد بعادات فلاحية متوارثة، إذ يعتبره بعض المزارعين مؤشرًا على اقتراب مرحلة جديدة من الدورة الزراعية، خصوصًا في ما يتصل بالأشجار المثمرة والزراعات البعلية.


ورغم أن هذه التواريخ تستند أساسًا إلى الموروث الشعبي والتجربة المتراكمة، فإنها ما تزال تحظى بحضور في الذاكرة الجماعية، باعتبارها جزءًا من الثقافة الفلاحية التي تنظّم العلاقة بين الإنسان والطبيعة عبر محطات موسمية ثابتة في التقويم.

طقس اليوم: سحب قليلة على كامل البلاد

ويتسم طقس اليوم الجمعة بظهور ضباب محليا كثيف في الصباح  ثم تكون السماء مغشاة بسحب قليلة على كامل البلاد
وتهب الريح جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة والبحر هادئ فقليل الاضطراب.
وتتراوح الحرارة القصوى بين 17 و 21 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وبين 22 و 26 درجة ببقية المناطق.
 
Comments

الجمعة 27 فيفري 2026 | 9 رمضان 1447
نزول جمرة الماء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:40
18:14
15:42
12:39
06:53
05:27
نزول جمرة الماء
تونس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
23°-12
21°-11
21°-10
20°-12
20°-12
