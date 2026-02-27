اليوم .. نزول جمرة الماء

طقس اليوم: سحب قليلة على كامل البلاد



يتزامن اليوممع نزولحسب ما يورده التقويم الفلاحي المتداول في عدد من الجهات التونسية، وهي محطة موسمية ترتبط بالموروث الشعبي وبالتغيّرات المناخية التدريجية التي تسبق دخول فصل الربيع.وتُعدّأولى “الجمرات الثلاث” في الروزنامة الفلاحية، تليها لاحقًاثم. ويُعتقد تقليديًا أن نزولها يوافق بداية ارتفاع طفيف في حرارة المياه، سواء في البحر أو الأودية أو المياه الجوفية، في إشارة رمزية إلى تحوّل تدريجي في الطقس بعد ذروة البرد الشتوي.ويرتبط هذا الموعد بعادات فلاحية متوارثة، إذ يعتبره بعض المزارعين مؤشرًا على اقتراب مرحلة جديدة من الدورة الزراعية، خصوصًا في ما يتصل بالأشجار المثمرة والزراعات البعلية.ورغم أن هذه التواريخ تستند أساسًا إلى الموروث الشعبي والتجربة المتراكمة، فإنها ما تزال تحظى بحضور في الذاكرة الجماعية، باعتبارها جزءًا من الثقافة الفلاحية التي تنظّم العلاقة بين الإنسان والطبيعة عبر محطات موسمية ثابتة في التقويم.ويتسم طقس اليوم الجمعة بظهور ضباب محليا كثيف في الصباح ثم تكون السماء مغشاة بسحب قليلة على كامل البلادوتهب الريح جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة والبحر هادئ فقليل الاضطراب.وتتراوح الحرارة القصوى بين 17 و 21 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وبين 22 و 26 درجة ببقية المناطق.