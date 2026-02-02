قرمبالية: امرأة تقتل شقيقها طعنًا بآلة حادة
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل، اليوم، بفتح بحث تحقيقي إثر وفاة شاب طعنًا بسكين من قبل شقيقته، وذلك على خلفية خلاف عائلي نشب بينهما داخل منزلهما بقرية التوتة التابعة لمعتمدية قرمبالية من ولاية نابل.
ووفق المعطيات الأولية المتوفرة، فقد اعتدت المتهمة على شقيقها باستعمال آلة حادة، ما أسفر عن إصابته إصابة خطيرة على مستوى الرأس أودت بحياته.
وقد تم نقل الجثة إلى المستشفى الجهوي بنابل لإخضاعها للتشريح الطبي، في إطار استكمال الأبحاث وتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، في حين تتواصل التحقيقات بإشراف النيابة العمومية للكشف عن ملابسات الواقعة.
