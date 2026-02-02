وزيرة الأسرة تشارك بالقاهرة في مؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"

شاركت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري، يومي 1 و2 فيفري الحالي، في مؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي" الملتئم بالقاهرة.وأكّدت الوزيرة، في كلمتها، أنّ المرأة التونسيّة متألقة في كلّ المجالات وفاعل أساسيّ في الشأن العام بمختلف أوجهه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضيّة، وهي نتاج لفكر داعم لحقوق النّساء ورؤية استراتيجيّة متجذّرة ومناصرة لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، مؤكدة ايمان تونس الثابت بالدور المحوري للمرأة في جميع القطاعات ومسارات التنمية الشاملة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الأسرة مساء اليوم الاثنين.وأبرزت حرص تونس على مواصلة إيلاء الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنّساء الأولوية في توجهاتها، مستعرضة أهمّ استراتجيات الوزارة في مجال دعم التماسك الأسري والنهوض بريادة الأعمال النسائية وتعزيز البرامج الخصوصيّة الإدماجيّة وذات البعد الاجتماعي الموجّهة للأسر والنساء والفتيات بمختلف جهات البلاد.وجدّدت الجابري موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينيّة العادلة ومن حق الشعب الفلسطينيّ في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، متوجهّة بالتحيّة للمرأة الفلسطينية إكبارا لصمودها الباسل في وجه الجرائم والفظائع الوحشية التي يقترفها الكيان المحتلّ.وقد عقدت الوزيرة بالمناسبة سلسلة من اللقاءات وجلسات العمل لبحث سبل تعزيز التعاون والعمل الثنائي المشترك مع رئيسات وفود عدد من الدول المشاركة شملت كلاّ من وزيرة الدولة لشؤون المرأة بليبيا حورية خليفة طورمال، ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بتركيا ماهينور غوكتاش، ورئيسة المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة أمل عمار، ونائبة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة بإيران زهراء بهروز اذر، ونائبة رئيس وزراء أوزباكستان ورئيسة لجنة شؤون الأسرة والمرأة زولايخو محكموفا، ووزيرة المرأة والتضامن الاجتماعي بجمهورية غينيا بيساو فلورنسا دابو.وناقش المشاركون والمشاركات في المؤتمر على مدى يومين، عدّة مسائل تعلّقت بدور الخطاب الديني والإعلامي في التوعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة والحقوق الاقتصاديّة للمرأة والفتاة، وآليات مكافحة التطرف وتعزيز قيم التسامح والتماسك المجتمعي، وحماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف، إلى جانب المرأة والتمكين السياسي والقيادة.يشار إلى أن المؤتمر نظمه الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة بمصر ومنظمة تنمية المرأة وممثلون رفيعو المستوى للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.