الصحفي مراد الزغيدي يستأنف من سجن إيقافه الحكم الصادر في حقه
استأنف الصحفي مراد الزغيدي، اليوم الإثنين 2 فيفري 2026، من سجن إيقافه، الحكم الابتدائي الصادر في حقه والقاضي بسجنه مدة ثلاث سنوات ونصف، في القضية المتعلقة بالتهرب الضريبي.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت، في وقت سابق، بسجن الزغيدي للمدة المذكورة، إضافة إلى تخطئته بأكثر من 112 ألف دينار.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت، في وقت سابق، بسجن الزغيدي للمدة المذكورة، إضافة إلى تخطئته بأكثر من 112 ألف دينار.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323041