الصحفي مراد الزغيدي يستأنف من سجن إيقافه الحكم الصادر في حقه

استأنف الصحفي، اليوم الإثنين 2 فيفري 2026، من سجن إيقافه، الحكم الابتدائي الصادر في حقه والقاضي بسجنه، في القضية المتعلقةوكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت، في وقت سابق، بسجن الزغيدي للمدة المذكورة، إضافة إلى