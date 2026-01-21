العثور على جثة كهل مقتول وملقاة في بئر بجرجيس… والقبض على مشتبه به

قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين فتح بحث تحقيقي، إثر العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف وطعن، ملقاة داخل بئر خلف إحدى المصحات بمدينة جرجيس.وأذنت النيابة العمومية برفع الجثة وإحالتها على مصالح الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، مع فتح بحث عدلي في الغرض. وأسفرت الأبحاث والتحريات الأمنية، بعد سلسلة من التحريات، عن إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم، الذي اعترف بقتل الضحية وإلقاء جثته في البئر منذ حوالي أسبوع، على خلفية خلافات بينهما.ويُذكر أن الضحية كانت عائلته قد أبلغت عن فقدانه منذ أسبوع، حيث باشرت عمليات بحث واسعة عنه، قبل أن يتم العثور عليه جثة تحمل آثار عنف وطعن داخل البئر المذكورة.