المرسى: حملة على الكلاب السائبة إثر تعرّض امرأة لاعتداء

في إطار تنفيذ خطة مقاومة الكلاب السائبة، تتواصل عمليات قنص الكلاب السائبة ورفعها إلى المركز البلدي لتعقيم وتلقيح الكلاب السائبة بقمرت، وذلك قصد تعقيمها جراحياً وتلقيحها ضد داء الكلب.

وتأتي هذه الحملة عقب حادثة جدّت مساء الخميس 15 جانفي، حيث تعرّضت امرأة حامل إلى هجوم من عدد من الكلاب السائبة على مستوى كورنيش المرسى، قبل أن يُقدم أحدها على عضّها على مستوى ساقها اليمنى.


وأعادت هذه الحادثة إلى الواجهة الجدل المتواصل حول انتشار الكلاب السائبة وما تمثّله من خطر مباشر على سلامة المواطنين، إلى جانب المخاوف الصحية المرتبطة بإمكانية انتقال داء الكلب.

وتطالب أطراف محلية ومواطنون بضرورة تعزيز التدخلات الميدانية، واعتماد حلول مستدامة توازن بين حماية الصحة العامة واحترام الضوابط البيئية والإنسانية في التعاطي مع هذه الظاهرة.


