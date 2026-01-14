Babnet   Latest update 20:13 Tunis

خنزير بري يتسبّب في حادث مرور ويُحيل تلميذين على المستشفى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6967e73ac67228.43320661_jmeglqpknhfio.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 14 Janvier 2026 - 19:50
      
تعرّض تلميذان، كانا في طريق عودتهما من المعهد مساء اليوم، إلى حادث مرور بإحدى الطرقات الجهوية، بعد أن اعترض خنزير بري مسارهما، ما أسفر عن انقلاب الدراجة النارية التي كانا يستقلّانها **.



تفاصيل الحادث

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «60 دقيقة» على إذاعة الديوان من تقديم هدى الورغمي، أفاد قريب أحد المصابين أنّ الحادث وقع عندما اعترض خنزير بري الطريق فجأة**، ما تسبّب في فقدان السائق السيطرة على الدراجة وسقوط التلميذين أرضًا.


وأوضح أنّ أحد التلميذين نُقل إلى المستشفى في وضعية صحيّة دقيقة، حيث يعاني من:

* ضربات على مستوى الرأس،
* ارتجاج في المخ،
* نزيف داخلي،
وهو حاليًا تحت المراقبة الطبية، خاصة وأنه خضع سابقًا إلى عملية جراحية على مستوى الرأس، ما زاد من خطورة وضعه الصحي.

أمّا التلميذ الثاني، فأكد المتحدث أنّ حالته مستقرة نسبيًا، رغم تسجيل فقدان جزئي للوعي واضطراب في الذاكرة عقب الحادث.

حوادث متكرّرة وخطر متواصل

وأشار المتدخل إلى أنّ الخنازير البرية منتشرة بكثافة في المنطقة، وأنّ الطريق التي جدّ عليها الحادث تشهد عبورًا متكرّرًا للحيوانات البرية، لافتًا إلى تسجيل حوادث سابقة بسبب الظاهرة نفسها، من بينها حوادث مميتة.

وطالب بضرورة التدخل العاجل من قبل السلط المعنية، سواء عبر:

* وضع علامات تحذيرية،
* تسييج المقاطع الخطرة،
* أو إيجاد حلول تحدّ من تسلّل الحيوانات البرية إلى الطرقات، تفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث.

دعوات للوقاية

ويُعيد هذا الحادث إلى الواجهة مخاطر عبور الحيوانات البرية للطرقات، خاصة في المناطق الريفية وشبه الحضرية، وما يمثّله ذلك من تهديد مباشر لسلامة مستعملي الطريق، لاسيما التلاميذ والعمّال خلال فترات الذهاب والإياب اليومية.

يُشار إلى أنّ الحالة الصحية للمصابين ما تزال قيد المتابعة الطبية، في انتظار صدور معطيات رسمية إضافية من الجهات الصحية المختصة.
