خنزير بري يتسبّب في حادث مرور ويُحيل تلميذين على المستشفى

تعرّض تلميذان، كانا في طريق عودتهما من المعهد مساء اليوم، إلى حادث مرور بإحدى الطرقات الجهوية، بعد أن اعترض خنزير بري مسارهما، ما أسفر عن انقلاب الدراجة النارية التي كانا يستقلّانها **.







تفاصيل الحادث



حوادث متكرّرة وخطر متواصل



دعوات للوقاية



وخلال مداخلة هاتفية في برنامجعلىمن تقديماعترض خنزير بري الطريق فجأة**، ما تسبّب في فقدان السائق السيطرة على الدراجة وسقوط التلميذين أرضًا.وأوضح أنّ أحد التلميذين نُقل إلى المستشفى في، حيث يعاني من:وهو حاليًا، خاصة وأنه خضع سابقًا إلى، ما زاد من خطورة وضعه الصحي.أمّا التلميذ الثاني، فأكد المتحدث أنّ حالته، رغم تسجيلعقب الحادث.وأشار المتدخل إلى أنّ، وأنّ الطريق التي جدّ عليها الحادث، لافتًا إلى تسجيلبسبب الظاهرة نفسها، من بينها حوادث مميتة.وطالب بضرورةمن قبل السلط المعنية، سواء عبر:* وضع* تسييج المقاطع الخطرة،* أو إيجاد حلول تحدّ من، تفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث.ويُعيد هذا الحادث إلى الواجهة، خاصة في المناطق الريفية وشبه الحضرية، وما يمثّله ذلك من تهديد مباشر لسلامة مستعملي الطريق، لاسيماخلال فترات الذهاب والإياب اليومية.يُشار إلى أنّ الحالة الصحية للمصابين ما تزال، في انتظار صدور معطيات رسمية إضافية من الجهات الصحية المختصة.