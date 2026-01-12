Ooredoo Tunisie élue Marque de l’Année pour la deuxième année consécutive

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6965152128ebd9.64670748_jpmnlihqokfge.jpg width=100 align=left border=0>

Communiqué de Presse - Ooredoo Tunisie a été élue « Marque de l’Année 2026 » pour la deuxième année consécutive, confirmant ainsi la solidité et la cohérence de son positionnement sur le marché tunisien des télécommunications.



Cette distinction consacre une trajectoire marquée par la performance et la confiance durable des consommateurs. Ooredoo Tunisie est ainsi récompensée pour la deuxième fois en tant qu’opérateur de télécommunications, et pour la première fois en tant que Fournisseur de Services Internet (FSI), illustrant la cohérence de son offre sur l’ensemble de ses activités.







Attribué à l’issue d’une étude de marché indépendante, le label « Marque de l’Année » repose sur l’évaluation directe des consommateurs tunisiens, selon des critères clés tels que la confiance, la crédibilité, la compétence, la fiabilité et le capital sympathie. Les résultats confirment la position de Ooredoo Tunisie comme une marque de référence, reconnue pour la qualité de son expérience client et la constance de sa promesse sur l’ensemble de ses services.





Ce nouveau sacre reflète la stratégie centrée client de l’opérateur, ses investissements continus dans la performance de ses réseaux mobile, fixe et internet, ainsi que sa capacité d’innovation afin de répondre aux besoins évolutifs des particuliers, des familles et des entreprises à travers tout le pays.



cette occasion, Sunil Mishra, Chief Marketing Officer de Ooredoo Tunisie, a déclaré :

« tre élue Marque de l’Année pour la deuxième fois en tant qu’opérateur de télécommunications, et pour la première fois en tant que FSI, constitue avant tout une reconnaissance forte de la confiance que nous accordent nos clients. Cette distinction reflète la cohérence de notre stratégie de marque et l’engagement quotidien de nos équipes à offrir une expérience fiable, innovante et humaine. »



travers cette nouvelle reconnaissance, Ooredoo Tunisie réaffirme son ambition de renforcer durablement la relation avec ses clients, d’accompagner la transformation digitale du pays et de consolider son leadership sur le marché national des télécommunications.

