انطلاق المسابقة الوطنية "بيوتنا تقاسيم وكلمات" في دورتها الخامسة بداية من اليوم 01 مارس 2026

تنظم، إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب، بداية من اليوم 01 مارس والى غاية 30 أفريل 2026، المسابقة الوطنية "بيوتنا تقاسيم وكلمات" في دورتها الخامسة، وذلك بإشراف وزارة الشؤون الثقافية.وتهدف هذه المسابقة، التي تنفذ من خلال شبكة المكتبات العمومية، إلى ترسيخ عادة المطالعة داخل الفضاء الأسري والتشجيع على ارتياد المكتبات العمومية وتعميق الوعي بأهمية دور الكتاب والوسائط الأخرى.وتتضمن ثلاث محطات وهي مسابقة الفيلم الوثائقي القصير ومسابقة في الحكي والخرافة إلى جانب مسابقة انتاج قصة رقمية تفاعلية.وتستهدف المسابقة الفئات عمرية من 08 إلى 15 سنة ومن 16 إلى 20 سنة ومن 21 إلى 30 سنة.