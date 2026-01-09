Babnet   Latest update 16:23 Tunis

Ooredoo تونس تعلن تعيين إياس نايف عساف رئيسًا تنفيذيًا للشركة

بلاغ صحفي - أعلنت Ooredoo تونس، اليوم، تعيين إياس نايف عساف رئيسًا تنفيذيًا للشركة، وذلك بداية من السبت 10 جانفي 2026، خلفًا لمنصور راشد آلخاطر.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أنّ هذا التعيين يأتي في مرحلة محورية من مسيرتها، مؤكدة أنّ الرئيس التنفيذي السابق أسهم خلال فترة إشرافه في إحداث تحوّل عميق في ثقافة Ooredoo تونس، وتعزيز النهج المرتكز على الموظفين، وتسريع وتيرة التحول المؤسسي. كما عبّرت عن تقديرها لما وصفته بـ«الإرث القيادي المستدام» الذي أسّسه، والأسس المتينة التي وضعها لدعم مستقبل الشركة.


ويُعدّ إياس نايف عساف من القيادات البارزة في مجالي الاتصالات والتمويل، إذ يتمتع بخبرة مهنية تفوق 30 عامًا في مناصب قيادية إقليمية ودولية، من بينها أكثر من 20 عامًا ضمن مجموعة Ooredoo Group. ويُعرف عنه الجمع بين الرؤية الاستراتيجية والكفاءة المالية، مع تركيز على الجوانب التشغيلية والقيادية لتحقيق نمو مستدام.


وانضمّ عساف إلى Ooredoo تونس قادمًا من منصبه كنائب للرئيس التنفيذي المالي لمجموعة Ooredoo، حيث اضطلع بدور محوري في صياغة الاستراتيجية العامة للمجموعة وتعزيز أدائها عبر شبكة أعمالها متعددة الجنسيات. كما شغل خلال مسيرته عدة مناصب تنفيذية عليا داخل المجموعة، من بينها منصب المدير المالي في Indosat Ooredoo، وOoredoo الجزائر، وAsiacell Ooredoo، ما مكّنه من اكتساب خبرات معمّقة في أسواق متنوعة وشديدة التنافسية.

وأكدت الشركة أنّ Ooredoo تونس ستواصل، تحت قيادته، تعزيز دورها في تطوير البنية التحتية الرقمية في تونس، وترسيخ موقعها الريادي في السوق، وتسريع التحول الرقمي، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة لفائدة المؤسسة وموظفيها وشركائها وحرفائها ومساهميها.
الجمعة 09 جانفي 2026 | 20 رجب 1447
