أصوات نساء تدين التصريحات الإعلامية العنصرية والاعتداء على أجساد وكرامة النساء المهاجرات

أدانت جمعية أصوات نساء التصريحات التي وردت في أحد البرامج التلفزية على قناة التاسعة، ووصفتها بـالعنصرية والخطيرة، لما تضمنته من دعوات إلى منع النساء المهاجرات من الإنجاب في تونس.



وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أنّ هذه التصريحات الصادرة ضمن برنامج «رونديفو 9» بتاريخ الأربعاء 7 جانفي 2026، تمثّل اعتداءً مباشرا على كرامة النساء المهاجرات وسلامتهن الجسدية، وتتناقض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة.





وشدّدت «أصوات نساء» على أنّ ترويج مثل هذا الخطاب في فضاء إعلامي يفترض فيه احترام أخلاقيات المهنة والمسؤولية الاجتماعية، من شأنه أن يُخلّف تداعيات خطيرة على الفئات الهشّة، ولا سيما النساء المهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء.





واعتبرت الجمعية أنّ الدعوة إلى التحكّم في الإنجاب تُعدّ ممارسة تمييزية تمسّ بحقوق أساسية مكفولة قانونًا، وتُسهم في تكريس التمييز القائم على الأصل أو النوع الاجتماعي.



وذكّرت في هذا السياق بأنّ القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلّق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، يُجرّم التصريحات والخطابات التي تحرّض على التمييز، ويُحمّل المسؤولية القانونية لكلّ من يساهم في نشرها أو تبريرها.



ودعت الجمعية في ختام بلاغها إلى احترام حقوق النساء المهاجرات وضمان كرامتهن وسلامتهن الجسدية، والتعامل مع قضايا الهجرة في إطار قانوني وحقوقي يحترم المعايير الوطنية والدولية.

