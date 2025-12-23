رفض الإفراج عن النائب السابق بالبرلمان المنحل ورجل الأعمال رضا شرف الدين
رفضت، أمس، الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مطلب الإفراج عن رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان المنحل رضا شرف الدين، وذلك في قضية تتعلّق بغسل الأموال وجرائم مصرفية، وفق ما ورد بملف القضية والأبحاث.
كما قرّرت الدائرة تأجيل محاكمته في قضية ثانية إلى جلسة فيفري المقبل.
