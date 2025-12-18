La Fondation Orange Tunisie et l’association « Un enfant, Des Sourires » renouvellent l’action solidaire « Daffini » à Nebeur (Le Kef)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6943d8840d6209.49512378_ohnjqfgmiplke.jpg width=100 align=left border=0>

Communiqué de Presse - Pour la 14 année consécutive, la Fondation Orange Tunisie et l’association « Un Enfant, Des Sourires » ont organisé l’action solidaire « Daffini » au profit de 106 élèves de l’école primaire publique El Ksar El Ahmar – Nebeur, dans le gouvernorat du Kef.



Le mardi 16 décembre 2025, les salariés engagés d’Orange Tunisie et les bénévoles de l’association se sont mobilisés, en partenariat avec le ministère de l’ ducation et les autorités locales, pour distribuer aux élèves des vêtements chauds et neufs, parfaitement adaptés à leur taille.





Chaque enfant a ainsi reçu un kit complet comprenant des chaussures, un manteau, des vêtements d’hiver, des accessoires (bonnet et gants), ainsi que d’autres surprises soigneusement préparées.





Cette initiative, désormais annuelle, vise à améliorer les conditions de vie des enfants et de leurs familles, tout en créant des moments de partage et de joie entre élèves, bénévoles et salariés, contribuant ainsi à une année scolaire plus sereine et réussie.



Depuis sa première édition, l’objectif de « Daffini » demeure inchangé : lutter contre le décrochage scolaire et soutenir les élèves des régions vulnérables, en garantissant l’égalité des chances.



La 14 édition illustre l’engagement durable de la Fondation Orange Tunisie et de ses partenaires en faveur d’un avenir meilleur pour les enfants en Tunisie.



Un grand merci à tous les bénévoles, aux partenaires, ainsi qu’aux enfants et à leurs familles pour leur accueil chaleureux et leurs sourires, qui font de chaque édition de « Daffini » un moment inoubliable pour tous.

