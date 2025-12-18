Babnet   Latest update 12:57 Tunis

La Fondation Orange Tunisie et l’association « Un enfant, Des Sourires » renouvellent l’action solidaire « Daffini » à Nebeur (Le Kef)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6943d8840d6209.49512378_ohnjqfgmiplke.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Decembre 2025 - 11:33 Lecture 1 min, 14 sec
      
Communiqué de Presse - Pour la 14 année consécutive, la Fondation Orange Tunisie et l’association « Un Enfant, Des Sourires » ont organisé l’action solidaire « Daffini » au profit de 106 élèves de l’école primaire publique El Ksar El Ahmar – Nebeur, dans le gouvernorat du Kef.

Le mardi 16 décembre 2025, les salariés engagés d’Orange Tunisie et les bénévoles de l’association se sont mobilisés, en partenariat avec le ministère de l’ ducation et les autorités locales, pour distribuer aux élèves des vêtements chauds et neufs, parfaitement adaptés à leur taille.

Chaque enfant a ainsi reçu un kit complet comprenant des chaussures, un manteau, des vêtements d’hiver, des accessoires (bonnet et gants), ainsi que d’autres surprises soigneusement préparées.


Cette initiative, désormais annuelle, vise à améliorer les conditions de vie des enfants et de leurs familles, tout en créant des moments de partage et de joie entre élèves, bénévoles et salariés, contribuant ainsi à une année scolaire plus sereine et réussie.

Depuis sa première édition, l’objectif de « Daffini » demeure inchangé : lutter contre le décrochage scolaire et soutenir les élèves des régions vulnérables, en garantissant l’égalité des chances.

La 14 édition illustre l’engagement durable de la Fondation Orange Tunisie et de ses partenaires en faveur d’un avenir meilleur pour les enfants en Tunisie.

Un grand merci à tous les bénévoles, aux partenaires, ainsi qu’aux enfants et à leurs familles pour leur accueil chaleureux et leurs sourires, qui font de chaque édition de « Daffini » un moment inoubliable pour tous.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320444


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 18 ديسمبر 2025 | 27 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:07
14:48
12:23
07:26
05:53
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet22°
22° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-14
17°-14
18°-13
17°-11
19°-11
  • Avoirs en devises
    24498,4

  • (16/12)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,42139 DT        1$ =2,91737 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/12)   2819,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:57 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :