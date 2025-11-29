المرصد الاجتماعي: ارتفاع في منسوب العنف وحالات انتحار استعراضية خلال أكتوبر



كشف المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تسجيل 5 حالات انتحار أو محاولة انتحار خلال شهر أكتوبر، جميعها بواسطة الشنق، بعضها اتخذ شكلاً استعراضياً في الفضاء العام، بما يعكس وفق التقرير حالة يأس عميقة وفقدان واضح للأمان الاقتصادي والاجتماعي لدى عدد من التونسيين.





كما وثّق المرصد تواصل تسجيلشملت حالات، إلى جانبفي ولاية قابس، حيث سجّلت الجهة حالات اختناق متكررة نتيجة التلوث الهوائي، إضافة إلىخلال التحركات الاحتجاجية.وشهدت السجون ومراكز الإيقاف، وفق التقرير،، إضافة إلى رصد حالات سوء معاملة وتعذيب في بعض مراكز الإيقاف.وتُبرز بيانات المرصد مؤشرات لافتة حول مرتكبي العنف وضحاياه:* الضحايا:ويرى المرصد أن تنامي العنف بأشكاله المختلفة، ومنها، يعكس هشاشة اجتماعية متفاقمة، وغيابًا لحلول وقائية فعّالة، داعيًا إلى التعاطي الجدي مع الظاهرة من خلال مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار العوامل النفسية والاقتصادية والاجتماعية المؤدية إليها.