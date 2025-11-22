مسيرة احتجاجية بالعاصمة تحت شعار "ضد الظلم"
انتظمت بعد ظهر اليوم السبت، مسيرة احتجاجية تحت شعار "ضد الظلم "، انطلقت من ساحة حقوق الانسان بالعاصمة وجابت مختلف شوارعها، رافعة شعارات تندد بما أسموه "إيقافات سياسية تعسفية وتضييق على الحريات وعلى النشاط المدني".
وشارك في هذه المسيرة، نشطاء في المجتمع المدني وممثلين عن الحساسيات السياسية والشبابية، دون رفع أي شعار حزبي أو لون فكري معين، وفق ما أكده القائمون على المسيرة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وقد جابت المسيرة التي انطلقت من شارع محمد الخامس بالعاصمة العديد من الشوراع الرئيسية، حيث مرت أمام المقر الاجتماعي للمجمع الكيميائي بالعاصمة، ثم مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وصولا الى ساحة البلفيدير فساحة باستور بالعاصمة، حيث رفع المحتجون شعارات أبرزها
"شادين شادين في سراح الموقوفين" و "عدالة اجتماعية، حق موش مزية".
وقال الناشط المدني صائب صواب، أحد منظمي المسيرة ونجل القاضي السابق والمحامي السجين أحمد صواب، إن الهدف من هذه المسيرة "هو توحيد مطلب الحرية السياسية لكل التونسيين، دون أي خوف من الايقاف أو الملاحقة القضائية"، مؤكدا أن التحرك يدور حول فكرة واحدة وهي "لا للظلم"، وحول مبدأ أساسي وهو "ضرورة اطلاق سراح سجناء الرأي وعدم التضييق على العمل المدني السلمي"، حسب تعبيره.
وبين أن اختيار ارتداء اللون الأسود من قبل المشاركين في المسيرة الاحتجاجية هو تعبير "عن رفض الايقافات السياسية والمحاولات المتكررة لضرب الكلمة الحرة"، على حد قوله.
من جهته، صرح الناشط المدني أيوب عمارة، بأن مسيرة اليوم هي بالأساس "انتصار لضحايا الظلم البيئي في قابس، ولضحايا ظلم الايقافات السياسية جراء المرسوم 54"، حسب تعبيره، مضيفا أن التمتع بالحريات "دون ضغط أو خوف" هو حق أساسي ودستوري ومقوم أساسي لضمان العيش الكريم، وفق تقديره.
يشار الى أن المسيرة توقفت أمام المقر الاجتماعي للمجمع الكيميائي بالعاصمة، رافعة شعارات مطالبة بضرورة إيقاف وحدات الإنتاج الكيميائي بولاية قابس، وداعية الى ضرورة تسريع التدخل لإنقاذ ضحايا التلوث بالجنوب الشرقي للبلاد.
