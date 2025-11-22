مسيرة احتجاجية بالعاصمة تحت شعار "ضد الظلم"

انتظمت بعد ظهر اليوم السبت، مسيرة احتجاجية تحت شعار "ضد الظلم "، انطلقت من ساحة حقوق الانسان بالعاصمة وجابت مختلف شوارعها، رافعة شعارات تندد بما أسموه "إيقافات سياسية تعسفية وتضييق على الحريات وعلى النشاط المدني".



وشارك في هذه المسيرة، نشطاء في المجتمع المدني وممثلين عن الحساسيات السياسية والشبابية، دون رفع أي شعار حزبي أو لون فكري معين، وفق ما أكده القائمون على المسيرة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وقد جابت المسيرة التي انطلقت منالعديد من الشوراع الرئيسية، حيث مرت أمام، ثم، وصولا الىفساحةبالعاصمة، حيث رفع المحتجون شعارات أبرزها" و "".وقال الناشط المدني، أحد منظمي المسيرة ونجل القاضي السابق والمحامي السجين، إن الهدف من هذه المسيرة "، دون أي خوف من الايقاف أو الملاحقة القضائية"، مؤكدا أن التحرك يدور حول فكرة واحدة وهي ""، وحول مبدأ أساسي وهو "وعدم التضييق على العمل المدني السلمي"، حسب تعبيره.وبين أن اختيارمن قبل المشاركين في المسيرة الاحتجاجية هو تعبير "والمحاولات المتكررة لضرب الكلمة الحرة"، على حد قوله.من جهته، صرح الناشط المدني، بأن مسيرة اليوم هي بالأساس "، ولضحايا ظلم الايقافات السياسية جراء"، حسب تعبيره، مضيفا أن التمتع بالحريات "" هو حق أساسي ودستوري ومقوم أساسي لضمان العيش الكريم، وفق تقديره.يشار الى أن المسيرة توقفت أمام، رافعة شعارات مطالبة بضرورة، وداعية الى ضرورةبالجنوب الشرقي للبلاد.