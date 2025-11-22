Babnet   Latest update 19:51 Tunis

نوتينغهام فورست يزيد معاناة ليفربول ويفوز عليه 3-صفر بملعب أنفيلد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692201b6b46ea0.50399915_nkmpleojqghfi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 22 Novembre 2025 - 19:31
      
فاجأ نوتنغهام فورست مضيفه ليفربول حامل اللقب وتغلب عليه 3-0 اليوم السبت على ملعب أنفيلد ضمن منافسات البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم، في نتيجة عمّقت أزمة ليفربول وأثّرت سلبًا على طموحاته في المنافسة على اللقب، فيما حقق فورست أول انتصارين متتاليين له في البطولة على ملعب ليفربول منذ 62 عامًا.

وحسم فورست المباراة بثلاثة أهداف سجلها كل من موريلو ونيكولو سافونا ومورغان جيبس وايت، موجّهًا لفريق المدرب أرنه سلوت الهزيمة السادسة في آخر سبع مباريات في البريمرليغ.



ترتيب الفريقين بعد المباراة

* ليفربول تراجع إلى المركز 11 برصيد 18 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أرسنال المتصدر.
* نوتنغهام فورست ارتقى إلى المركز 16.

تفاصيل الأهداف

* الدقيقة 33: سجل موريلو هدف التقدم إثر ركلة ركنية فشل دفاع ليفربول في التعامل معها. واحتج لاعبو ليفربول بداعي وجود دان ندوي في حالة تسلل وحجبه للرؤية عن الحارس أليسون، لكن الحكم أكد صحة الهدف.
* بداية الشوط الثاني: أضاف سافونا الهدف الثاني بعد ثوانٍ من انطلاق الفترة الثانية إثر تمريرة من نيكو وليامز، ليسدد الكرة بقوة في شباك أليسون.
* الدقيقة 78: أضاف فورست الهدف الثالث عبر جيبس وايت، مستغلًا كرة مرتدة بعد تصدي أليسون لتسديدة أوماري هاتشينسون.


