افتتاح الدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية

افتتحت مساء السبت 22 نوفمبر بمدينة الثقافة بتونس العاصمة، فعاليات الدورة السادسة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية، وذلك بحضور عدد من الفنانين والمبدعين والمثقفين من تونس وخارجها.







تكريمات الافتتاح



لمسة وفاء للمبدعين الراحلين



عروض الافتتاح



العروض والأقسام



جوائز المسابقة الرسمية



الحضور التونسي في المسابقة



وألقى مدير الدورةكلمة أشار فيها إلى أن الدورة الجديدة تنعقد تحت شعار، مؤكدا أن المسرح فضاء للتعبير والحلم واستعادة الإنسان لقوته الأولى. كما أوضح أن العروض المشاركة تمثل أصواتا من تونس والعالم العربي وإفريقيا والعالم، ناقلة تجارب ورؤى وأسئلة تتقاطع مع القضايا الإنسانية الراهنة. وشدد على ضرورة أن يظل المسرح فاعلا في مواجهة العزلة والخوف.وتوقف العرقي عند الوضع في غزة، داعيا إلى تذكّربوصفها جزءا من الوجدان الإنساني، مؤكدا أن الفن فعل مقاومة وأن الضوء يمكن أن يكون موقفا.وأشار مدير الدورة إلى أن البرنامج يحافظ على أقسامه الثابتة، فيما يشهد هذا العام إطلاقتحت عنوانباعتباره مساحة للحوار حول علاقة المبدع بمحيطه وأسئلته. وتشمل الدورة أيضايؤطرها مختصون، وملتقى للبحوث المسرحية المخصّصة لرسائل الدكتوراه بالجامعات التونسية دعما للبحث العلمي.وتم خلال حفل الافتتاح، الذي تولى تقديمه الصحفي، تكريم عدد من الأسماء المسرحية العربية والإفريقية والتونسية. وشملت التكريمات قامات عربية هيمن المغرب ومن سلطنة عمان ومن الكوت ديفوار، إلى جانبمن تونس. كما شملت التكريمات وجوها فنية تونسية أخرى هي(موضب ركح).وكان حفل الافتتاح أيضا مناسبة لتقديم لمسة وفاء للمبدعين التونسيين الذين رحلوا وبقي أثرهم حيا في الساحة الثقافية التونسية سواء من خلال أعمالهم المسرحية أو السينمائية أو التلفزية أو النقدية وهم:وكان حفل الافتتاح الرسمي مسبوقا بعد ظهر السبت بعرض موسيقي في شارع الحبيب بورقيبة بعنوانويتابع جمهور هذه الدورة مساء السبت بمسرح الأوبرا، المسرحية المصريةمن بطولةوإخراجأما العرض الافتتاحي الثاني فتحتضنه قاعة مسرح سينما الريو وهو بإمضاء الثنائيتحت عنوانيتضمن برنامج دورة هذا العام:في المسابقة الرسميةضمن مسرح العالمفي قسمالمخصّص للأعمال المنتَجة داخل السجون ومراكز الإصلاحتتنافس العروض المشاركة وعددهاعلىوتترأس لجنة التحكيم الدوليةوتضم في عضويتها(تونس) و(الكويت) و(الجزائر) و(الكونغو) و(سوريا).وتسجل تونس حضورها من خلال مسرحيتي:لوفاء الطبوبيلنزار السعيديوكلتاهما أعمال متحصلة على جوائز وطنية حديثة.