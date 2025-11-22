افتتاح الدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية
افتتحت مساء السبت 22 نوفمبر بمدينة الثقافة بتونس العاصمة، فعاليات الدورة السادسة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية، وذلك بحضور عدد من الفنانين والمبدعين والمثقفين من تونس وخارجها.
وألقى مدير الدورة منير العرقي كلمة أشار فيها إلى أن الدورة الجديدة تنعقد تحت شعار "المسرح وعي وتغيير… المسرح نبض الشارع"، مؤكدا أن المسرح فضاء للتعبير والحلم واستعادة الإنسان لقوته الأولى. كما أوضح أن العروض المشاركة تمثل أصواتا من تونس والعالم العربي وإفريقيا والعالم، ناقلة تجارب ورؤى وأسئلة تتقاطع مع القضايا الإنسانية الراهنة. وشدد على ضرورة أن يظل المسرح فاعلا في مواجهة العزلة والخوف.
وتوقف العرقي عند الوضع في غزة، داعيا إلى تذكّر القضية الفلسطينية بوصفها جزءا من الوجدان الإنساني، مؤكدا أن الفن فعل مقاومة وأن الضوء يمكن أن يكون موقفا.
وأشار مدير الدورة إلى أن البرنامج يحافظ على أقسامه الثابتة، فيما يشهد هذا العام إطلاق المنتدى المسرحي الدولي لأول مرة تحت عنوان "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله" باعتباره مساحة للحوار حول علاقة المبدع بمحيطه وأسئلته. وتشمل الدورة أيضا سبع ورشات تطبيقية يؤطرها مختصون، وملتقى للبحوث المسرحية المخصّصة لرسائل الدكتوراه بالجامعات التونسية دعما للبحث العلمي.
تكريمات الافتتاحوتم خلال حفل الافتتاح، الذي تولى تقديمه الصحفي الواثق بالله شاكير، تكريم عدد من الأسماء المسرحية العربية والإفريقية والتونسية. وشملت التكريمات قامات عربية هي لطيفة أحرار من المغرب وعماد محسن علي الشنفري من سلطنة عمان وعبد الرحمان كاماتي من الكوت ديفوار، إلى جانب ليلى الرز ي وفتحي العكاري من تونس. كما شملت التكريمات وجوها فنية تونسية أخرى هي علي الخميري ولزهاري السباعي وسليم الصنهاجي وهادي بومعيزة (موضب ركح).
لمسة وفاء للمبدعين الراحلينوكان حفل الافتتاح أيضا مناسبة لتقديم لمسة وفاء للمبدعين التونسيين الذين رحلوا وبقي أثرهم حيا في الساحة الثقافية التونسية سواء من خلال أعمالهم المسرحية أو السينمائية أو التلفزية أو النقدية وهم: أحمد حاذق العرف، فتحي الهداوي، محمد فاضل الجزيري، أنور الشعافي، فرج شوشان، عبير الجبالي، عمارة المليتي، صالح البورجيني، مختار مليح، توفيق الهمامي، محمد علي بالحارث.
عروض الافتتاحوكان حفل الافتتاح الرسمي مسبوقا بعد ظهر السبت بعرض موسيقي في شارع الحبيب بورقيبة بعنوان "جلود".
ويتابع جمهور هذه الدورة مساء السبت بمسرح الأوبرا، المسرحية المصرية "الملك لير" من بطولة يحيى الفخراني وإخراج شادي سرور.
أما العرض الافتتاحي الثاني فتحتضنه قاعة مسرح سينما الريو وهو بإمضاء الثنائي جليلة بكار والفاضل الجعايبي تحت عنوان "(ال) حلم... كوميديا سوداء".
العروض والأقساميتضمن برنامج دورة هذا العام:
* 12 عرضا في المسابقة الرسمية
* 15 عرضا ضمن مسرح العالم
* 16 عرضا تونسيا
* 6 عروض عربية وإفريقية
* 12 عرضا للأطفال والناشئة
* 6 عروض للهواة
* 16 عرضا في قسم "مسرح الحرية" المخصّص للأعمال المنتَجة داخل السجون ومراكز الإصلاح
جوائز المسابقة الرسميةتتنافس العروض المشاركة وعددها 12 عملا على 7 جوائز:
"التانيت الذهبي"، "التانيت الفضي"، "التانيت البرونزي"، "أفضل نص"، "أفضل سينوغرافيا"، "أفضل أداء نسائي"، "أفضل أداء رجالي".
وتترأس لجنة التحكيم الدولية لسعد بن عبد الله وتضم في عضويتها عماد المي (تونس) وسعداء الدعّاس (الكويت) ومالك العقون (الجزائر) وأبدون فورتونيه (الكونغو) وثامر العربيد (سوريا).
الحضور التونسي في المسابقةوتسجل تونس حضورها من خلال مسرحيتي:
* "الهاربات" لوفاء الطبوبي
* "جاكراندا" لنزار السعيدي
وكلتاهما أعمال متحصلة على جوائز وطنية حديثة.
