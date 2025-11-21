Babnet   Latest update 14:14 Tunis

سفير الصين: مستعدون للتعاون مع تونس لمعالجة التلوث في قابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6920532e279100.05648245_njkqfgeliomhp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 21 Novembre 2025 - 12:54
      
أكد سفير جمهورية الصين الشعبية في تونس وان لي، خلال استضافته في برنامج ميدي إيكو، استعداد بلاده للتعاون مع تونس لمعالجة التلوث البيئي في قابس، وذلك في إطار متابعة اللقاء الذي جمعه بوزير التجهيز يوم 18 أكتوبر الماضي حول وضعية وحدات إنتاج المجمّع الكيميائي بشاطئ السلام.

وأوضح السفير أن إحدى الشركات الصينية ستوجّه وفداً فنياً إلى تونس قريباً للتعاون مع الجانب التونسي في إنشاء معدات لمعالجة الغازات والانبعاثات، مؤكداً التزام الصين باحترام المعايير البيئية العالمية في هذا المجال.



وبيّن وان لي أنه لمس خلال لقائه بوزير التجهيز أن الأولوية القصوى تتمثل في معالجة التلوث والحد من الانبعاثات والتسرّبات الغازية، على أن يلي ذلك تأهيل وتحسين المعدات والهياكل في مرحلة لاحقة، مشدداً على ضرورة مزيد من التشاور والتنسيق بين الجانبين.


وأشار السفير إلى أن الصين راكمت خبرة واسعة في مجال حماية البيئة، حيث وضعت الحكومة الصينية معايير بيئية صارمة واعتمدت مفهوم “البيئة الخضراء”، ما مكنها من تحقيق نتائج مهمة في تحسين جودة البيئة.

وأكد وان لي أن الصين على استعداد لمشاركة خبراتها وتجاربها في مجال حماية البيئة والتنمية الخضراء مع تونس، مضيفاً أن الشركات الصينية مستعدة لاستكشاف فرص التعاون إذا عبّرت تونس عن رغبتها في ذلك.


