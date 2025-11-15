Babnet   Latest update 12:23 Tunis

ملف فرار 5 مساجين: رفض الافراج عن مدير السجن واعوان سجون بالسجن المدني بالمرناقية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914445d3edc54.26337662_hpqilfengjokm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 15 Novembre 2025 - 11:02
      
شرعت، يوم الجمعة، الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في متابعة قضايا فرار خمسة مساجين متهمين في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من السجن المدني بالمرناقية سنة 2023.

طلب محامو أعوان السجون ومدير السجن المدني، الموقوفين على ذمة الملف، سماع الممثل القانوني للهيئة العامة للسجون والإفراج عن موكليهم، إلا أن الدائرة قضت برفض جميع طلبات الإفراج وتأجيل المحاكمة إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل.



ويذكر أن الملف يضم أكثر من 40 متهماً بين موقوفين ومحالين في حالة سراح.

وسجن المرناقية، أكبر السجون التونسية وأشدها حراسة، شهد في أكتوبر 2023 فرار خمسة مساجين موقوفين في قضايا إرهابية، من بينها اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي.

المساجين الخمسة هم: أحمد المالكي المكنى بالصومالي، رائد التواتي، عامر البلعزي، نادر الغانمي، وعلاء الغزواني، الذين رفضوا المثول أمام القضاء أمس.


السبت 15 نوفمبر 2025 | 24 جمادى الأول 1447
*.*.*