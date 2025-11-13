Babnet   Latest update 21:29 Tunis

غوارديولا يدعو جمهور برشلونة لحضور مباراة منتخب كتلونيا ومنتخب فلسطين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69164062be9208.07771865_epjlfqhkoimgn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 13 Novembre 2025 - 21:29
      
دعا المدرب الإسباني بيب غوارديولا جماهير كرة القدم في برشلونة والعالم إلى حضور المباراة الودية التي ستجمع بين منتخب كتالونيا ومنتخب فلسطين يوم 18 نوفمبر على الملعب الأولمبي لويس كومبانيس، مؤكداً أن الهدف من اللقاء هو إيصال رسالة سلام وتضامن مع غزة.

وفي مقطع مصوّر، أوضح غوارديولا أن المباراة تمثل أكثر من حدث رياضي، فهي تحية لأرواح الرياضيين الفلسطينيين الذين قُتلوا في غزة، ودعوة لملء المدرجات بالحب والدعم الإنساني، مشيراً إلى أن المشاركة الجماهيرية ستكون رمزاً عالمياً للوحدة والتعاطف.



