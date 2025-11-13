وفاة المحامي كريم الخزنادجي داخل المحكمة الابتدائية بتونس أثناء عمله

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691625aa4be019.72764958_igjneqfplomkh.jpg width=100 align=left border=0>

توفي اليوم المحامي كريم الخزنادجي داخل مقر المحكمة الابتدائية بتونس أثناء توجهه لممارسة عمله، وهو مرتدٍ لزيّ المحاماة. وقد خلفت الحادثة صدمة كبيرة في صفوف زملائه بالمهنة الذين نعوه بعبارات مؤثرة، مشيدين بأخلاقه العالية ومسيرته المهنية التي امتدت لأكثر من عشرين عامًا.



وفي تدخل له عبر برنامج “60 دقيقة” على إذاعة الديوان من تقديم هدى الورغمي، أوضح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، الأستاذ سفيان بن حاج محمد، أن الفقيد كان معروفًا بدماثة أخلاقه وحسن تعامله مع زملائه وحرفائه، مضيفًا أنه التحق بالمهنة سنة 2003 وظل وفيًّا لرسالته حتى آخر لحظة من حياته.









وبيّن المتحدث أن الأستاذ الخزنادجي أصيب بوعكة مفاجئة يُرجّح أن تكون سكتة قلبية، وذلك مباشرة بعد خروجه من قاعة الجلسة وهو في طريقه إلى محكمة الاستئناف لمواصلة عمله.



وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تسجَّل فيها حالة وفاة داخل قصر العدالة بتونس في ظروف مشابهة، مبرزًا أن الضغوط المهنية والنفسية التي يعيشها المحامون أثناء أداء واجبهم تظلّ من العوامل التي تستوجب اهتمامًا أكبر من مختلف الأطراف المتداخلة في مرفق العدالة.



وختم بن حاج محمد بدعوة إلى تحسين ظروف عمل المحامين داخل المحاكم وتسهيل تنقلهم ومعاملتهم بما يليق بدورهم في الدفاع عن الحقوق، مؤكدًا أن “المحامي يدخل المحكمة حاملاً هموم حرفائه لا لمجرد أداء وظيفة، بل رسالة سامية تستحق كل التقدير”.



رحم الله الفقيد الأستاذ كريم الخزنادجي، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته وزملاءه جميل الصبر والسلوان.



