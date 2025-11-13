Babnet   Latest update 21:29 Tunis

الكاف: افتتاح موسم جني الزيتون وسط توقعات بإنتاج 18 ألف قنطار من الزيتون

Publié le Jeudi 13 Novembre 2025 - 21:07
      
افتتح، اليوم الخميس، بإحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة اللاس من معتمدية السرس، موسم جني وتحويل الزيتون بولاية الكاف، وسط توقّعات بتحقيق تحسّن ملحوظ في الإنتاج مقارنة بالموسم الماضي، حيث من المنتظر أن تتجاوز  صابة هذه السنة عتبة 18 الف طنّ من الزيتون (3600 طنّ من الزيت) مقابل 7130 طنّا خلال الموسم الماضي، وفق معطيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف
وأشار رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف، منير العبيدي، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن المنتجين يواجهون صعوبات هذه السنة بسبب النقص الواضح في اليد العاملة، داعيا الى الإسراع  بتحديد الاسعار المرجعية للتر زيت الزيتون بهدف طمأنة كل الفاعلين في القطاع والقضاء على المضاربة، سيما وأنه قد تم بعد تحديد سعر تحويل الكيلوغرام الواحد للزيتون بـ 190 مليما.
وأكد على أهمية الاستعدادات التي ضبطتها كل الأطراف ذات العلاقة في هذا المجال خاصة على مستوى  مراقبة المعاصر، ومدى استجابتها  للمقاييس  المعتمدة في مجال عصر وتخزين زيت الزيتون والتصرف في  مادة المرجين.

 يشار إلى  زراعة زيتون الزيت تنتشرفي معظم مناطق الولاية وتتكيف مع مناخها، علما  أن المساحة الإجمالية لأشجار الزيتون بولاية الكاف  تبلغ حوالي 53995 هكتارًا، مقسمة إلى 50790 هكتارًا لزيتون الزيت، و3205 هكتارات لزيتون المائدة.


الخميس 13 نوفمبر 2025 | 22 جمادى الأول 1447
