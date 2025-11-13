اعتبر الخبير المحاسب هشام العجبوني أنّ تجربة الشركات الأهلية تمثل “إهدارًا للمال العام” ولن تكون قادرة على تغيير الواقع الاقتصادي التونسي، وفق تقديره.



وأوضح العجبوني، خلال حضوره في برنامج إيكوماغ على إذاعة إكسبراس أف أم، أنّ هذه الشركات تتمتع بعديد الامتيازات لكنها عاجزة عن بعث مشاريع ذات قيمة مضافة عالية، مضيفًا أنّ النسيج الاقتصادي الرسمي يضم مئات الآلاف من المؤسسات التي تم إقصاؤها من الدعم الموجه للشركات الأهلية (حوالي 200 شركة فقط)، معتبرًا ذلك شكلًا من التمييز بين الفاعلين الاقتصاديين.



“الوضع الاقتصادي يشهد أزمة خانقة”



تراجع الاستثمار وضعف الرؤية الاقتصادية



وشدّد على أنّيتطلب رؤية واضحة وإصلاحات عميقة، مؤكدًا أنّه “”. ولفت إلى أنّفي تونس يبلغ نحو، وهو الأعلى في إفريقيا، في ظلّوبيّن أنّالمنتظر جمعها في إطارتناهز، مشيرًا إلى وجود إجراءات جبائية كان لها، مع تحذيره مننتيجةلتغطية النفقات العمومية.كما لاحظ أنّتقدّران بـ، وهي قيمة تفوق مجموع ميزانيتيوأكد هشام العجبوني أنّ، تتسم بـ، وهو ما يصنف في خانةالمستمر منذ سنوات، إلى جانبوأشار إلى أنّتم صرفها، لافتًا إلى أنّمن قبل المواطن، وأنّلا يزال قائماً لغياب الإصلاحات.وأوضح أنلا يمكن أن يعوّض، مثل إصلاح المنشآت العمومية والإدارة والجباية وقانون الصرف، مبيّنًا أنّفي ظلّوتحدث عن، ملاحظًا أنه تم، مشيرًا إلى أنّووفق تقديرات، فإن، وهو معدل لا يتيح، في ظل استمرار ما وصفه بـ “”.وأكد أنّيوجَّه أساسًا إلىوتمويل النفقات ذات الطابع الاجتماعي دون، مشيرًا إلى أنه “لا يمكن بناء دولة اجتماعية دون تحقيق نمو اقتصادي وخلق الثروة”.وبيّن العجبوني أنّلم يتطور منذ سنة 2011، موضحًا أنّ المعدل العالمي للاستثمار، بينما لا يتجاوز في تونس، مع توقع ارتفاع طفيف إلىوأضاف أنّيتوقع تراجع هذه النسبة إلى، وهو ما وصفه بـ “”، داعيًا إلىباعتبارهما محركين أساسيين للنمو.واعتبر أنّويتعارض مع الواقع، مشيرًا إلى أندون تقييم جدواها أو انعكاسها، رغم أنها تفوقوشدّد على أهمية، كاشفًا أنه منذ سنة 2011 تم اتخاذدون دراسة انعكاساتها، مؤكدًا أنّ، وأن معالجة الانخرام تتطلبوأضاف أنّ “”، مشددًا على أنّتقوم علىلا علىودعا إلىوالحد منكآليات أساسية للتنمية.واعتبر أنّمقارنة بحجم التحديات، مشيرًا إلى أنّيعدّ غير كافٍ.كما تطرق إلىفي قطاعاتمقارنة بالقطاع الخاص، مشددًا على ضرورةوفي ختام حديثه، توجّه هشام العجبوني إلىقائلًا إنّ “”، مبرزًا وجود