رفض الإفراج عن طالب طب متهم في قضية إرهابية وتأجيل محاكمته إلى 8 ديسمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914445d3edc54.26337662_hpqilfengjokm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 13 Novembre 2025
      
قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة طالب طب موقوف على ذمة قضية إرهابية إلى جلسة 8 ديسمبر المقبل، مع رفض مطلب الإفراج عنه.

ويتعلق ملف القضية، وفق ما ورد في الأبحاث، بـ محاولة الطالب الالتحاق بتنظيمات إرهابية بمرتفعات القصرين.

وكان المتهم قد صدر في شأنه حكم ابتدائي بالسجن لمدة 10 سنوات.



