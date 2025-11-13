مدير الحماية المدنية بجمهورية غانا يؤدي زيارة إلى الديوان الوطني للحماية المدنية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691611da5f2de8.65229780_qlmojehkifpng.jpg width=100 align=left border=0>

أدّى المدير العام للحماية المدنية بجمهورية غانا رفقة اثنين من مساعديه زيارة إلى الديوان الوطني للحماية المدنية، للإطلاع على التجربة التونسية الرائدة في هذا المجال.



وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين التونسي والغاني في مجال الحماية المدنية، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية على منصة "فايسبوك".









وتم استقبال الوفد الغاني من قبل المكلف بتسيير الديوان الوطني للحماية المدنية نجم الدين بلحاج محمد، صباح اليوم الخميس بالمقر الفرعي للديوان بحدائق قرطاج، بحضور عدد من الإطارات السامية للحماية المدنية التونسية.



كما تم بالمناسبة، تقديم عرض مفصّل حول مهام و مشمولات الحماية المدنية، بالإضافة إلى البرامج التكوينية الموجهة لأعوانها وضباطها والمعتمدة في تونس.



وأبدى أعضاء الوفد الغاني اهتماما كبيرا بالتجربة التونسية، معبّرين عن رغبتهم في دعم التعاون الثنائي في هذا المجال وتبادل الخبرات بين الجانبين.



وتندرج هذه الزيارة في إطار استراتيجية الحماية المدنية التونسية الرامية إلى الانفتاح على محيطها الإقليمي والدولي، وتكريس ثقافة الوقاية والتصرف الفعّال في الكوارث من خلال الشراكات وتبادل التجارب الناجحة. وتم استقبال الوفد الغاني من قبل المكلف بتسيير الديوان الوطني للحماية المدنية نجم الدين بلحاج محمد، صباح اليوم الخميس بالمقر الفرعي للديوان بحدائق قرطاج، بحضور عدد من الإطارات السامية للحماية المدنية التونسية.كما تم بالمناسبة، تقديم عرض مفصّل حول مهام و مشمولات الحماية المدنية، بالإضافة إلى البرامج التكوينية الموجهة لأعوانها وضباطها والمعتمدة في تونس.وأبدى أعضاء الوفد الغاني اهتماما كبيرا بالتجربة التونسية، معبّرين عن رغبتهم في دعم التعاون الثنائي في هذا المجال وتبادل الخبرات بين الجانبين.وتندرج هذه الزيارة في إطار استراتيجية الحماية المدنية التونسية الرامية إلى الانفتاح على محيطها الإقليمي والدولي، وتكريس ثقافة الوقاية والتصرف الفعّال في الكوارث من خلال الشراكات وتبادل التجارب الناجحة.