المروج 3: اصطدام سيارة تاكسي فردى بتلميذة واصابتها بكسور

Publié le Jeudi 06 Novembre 2025 - 15:08
      
جد عصر اليوم حادث مرور امام معهد المروج 3 تمثل في اصطدام سيارة بتلميذة تبلغ من العمر 13 سنة مما تسبب لها في كسور وقد تم نقلها من قبل اعوان الحماية المدنية الى مستشفى الاطفال باب سعدون .


