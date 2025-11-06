المروج 3: اصطدام سيارة تاكسي فردى بتلميذة واصابتها بكسور

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690cac3d1ff2b1.19449310_iehnompgjfqkl.jpg width=100 align=left border=0>

جد عصر اليوم حادث مرور امام معهد المروج 3 تمثل في اصطدام سيارة بتلميذة تبلغ من العمر 13 سنة مما تسبب لها في كسور وقد تم نقلها من قبل اعوان الحماية المدنية الى مستشفى الاطفال باب سعدون .