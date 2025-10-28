بيان نقابة المصورين المحترفين حول تنظيم القطاع وضمان جودة الخدمات
بلاغ صحفي - حرصًا من نقابة المصورين المحترفين على صون كرامة المصور التونسي، وحماية حقوق الحرفاء في الحصول على خدمة مهنية عالية الجودة، وتنظيم سوق التصوير الفوتوغرافي والسمعي البصري بما يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل، فإنها تتوجه للرأي العام بهذا البيان لتوضيح جملة من التجاوزات والإجراءات المعتمدة.
أولًا: التجاوزات المسجلة
رصدت النقابة مؤخرًا مظاهر خطيرة تمس من سمعة المهنة وتضرب حقوق المستهلك والمصور على حد سواء، من أبرزها:
* انتشار عروض وهمية بأسعار بخسة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التحايل وجذب الحرفاء دون تقديم خدمة حقيقية.
* وجود وفاق بين بعض قاعات الأفراح وأفراد ينتحلون صفة مصور محترف ويستغلون ما يُعرف بـ"الباك" غير القانوني.
* تقديم خدمات بمعدات غير احترافية، بما في ذلك استعمال الهواتف الذكية، مما يؤدي إلى منتوج ضعيف الجودة يسيء للمهنة ولحقوق الحريف.
* اعتماد عقود لا تستوفي الشروط القانونية ولا توفر الحماية للطرفين.
وتؤكد النقابة أن هذه الممارسات تتعارض مع:
* قانون المنافسة والأسعار عدد 36 لسنة 2015
* مجلة الالتزامات والعقود
* المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة
ثانيًا: تحديد السعر الأدنى للخدماتبعد دراسة دقيقة للسوق، وتحليل تكاليف الإنتاج وتأجير المعدات واليد العاملة، واعتمادًا على رأي مختصين:
تُحدد النقابة السعر الأدنى لخدمة التصوير الفوتوغرافي والفيديو للسهرة الواحدة بـ 900 دينار تونسي.
وأي عرض بأقل من هذا السعر يُعتبر:
* عرضًا وهميًا
* منافسة غير مشروعة
* مخالفًا لأخلاقيات المهنة والقوانين المنظمة لها
ثالثًا: شروط الجودة الدنياتُلزم النقابة مزوّدي الخدمات بالمعايير المهنية التالية:
* تشكيل فريق لا يقل عن ثلاثة عناصر محترفة: مصور فوتوغرافي، مصور فيديو، ومساعد تقني.
* استعمال معدات احترافية معتمدة تضمن جودة الصورة والصوت والمخرجات النهائية.
* الالتزام بالمظهر اللائق والسلوك المهني مع احترام الحريف وحقوقه وخصوصياته.
* منع تقديم الخدمة من طرف شخص واحد باستعمال هاتف ذكي أو معدات غير مهنية، ويُعد ذلك تحيلاً صريحًا يُعرّض الحريف لخسائر مادية ومعنوية.
رابعًا: الصيغة القانونية للعقديجب أن يتضمّن العقد العناصر التالية:
المعطيات الكاملة للطرفين (بما فيها المعرف الجبائي بتيندا*)
* تفاصيل العرض والمبلغ الإجمالي
* قيمة التسبقة وآجال الدفع
* مدة التسليم والتزامات ما بعد الخدمة
وذلك لضمان حقوق الطرفين وتفادي أي نزاعات مستقبلية.
خامسًا: التزام النقابة* تتابع النقابة السوق بشكل دوري لرصد المخالفات.
* ستُفعّل الإجراءات القانونية ضد كل من ينتحل صفة المصور أو يمارس المهنة بطرق غير شرعية.
* تقتصر تدخلات النقابة على المصورين المعتمدين قانونيًا والمسجلين في السجل الوطني للمؤسسات.
كما تدعو النقابة الحرفاء إلى التثبت من الصفة القانونية للمصور قبل إبرام أي تعاقد، وذلك لضمان الحصول على خدمة احترافية موثوقة تحترم حقوقهم.
