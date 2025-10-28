بيان نقابة المصورين المحترفين حول تنظيم القطاع وضمان جودة الخدمات

بلاغ صحفي - حرصًا من نقابة المصورين المحترفين على صون كرامة المصور التونسي، وحماية حقوق الحرفاء في الحصول على خدمة مهنية عالية الجودة، وتنظيم سوق التصوير الفوتوغرافي والسمعي البصري بما يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل، فإنها تتوجه للرأي العام بهذا البيان لتوضيح جملة من التجاوزات والإجراءات المعتمدة.



أولًا: التجاوزات المسجلة



ثانيًا: تحديد السعر الأدنى للخدمات



تُحدد النقابة السعر الأدنى لخدمة التصوير الفوتوغرافي والفيديو للسهرة الواحدة بـ 900 دينار تونسي.

ثالثًا: شروط الجودة الدنيا



رابعًا: الصيغة القانونية للعقد



خامسًا: التزام النقابة



رصدت النقابة مؤخرًا مظاهر خطيرة تمس من سمعة المهنة وتضرب حقوق المستهلك والمصور على حد سواء، من أبرزها:على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التحايل وجذب الحرفاء دون تقديم خدمة حقيقية.ويستغلون ما يُعرف بـ"الباك" غير القانوني.، بما في ذلك استعمال الهواتف الذكية، مما يؤدي إلى منتوج ضعيف الجودة يسيء للمهنة ولحقوق الحريف.ولا توفر الحماية للطرفين.وتؤكد النقابة أن هذه الممارسات تتعارض مع:بعد دراسة دقيقة للسوق، وتحليل تكاليف الإنتاج وتأجير المعدات واليد العاملة، واعتمادًا على رأي مختصين:وأي عرض بأقل من هذا السعر يُعتبر:تُلزم النقابة مزوّدي الخدمات بالمعايير المهنية التالية:: مصور فوتوغرافي، مصور فيديو، ومساعد تقني.تضمن جودة الصورة والصوت والمخرجات النهائية.مع احترام الحريف وحقوقه وخصوصياته.، ويُعد ذلك تحيلاً صريحًا يُعرّض الحريف لخسائر مادية ومعنوية.يجب أن يتضمّن العقد العناصر التالية:بتيندا*)* تفاصيل العرض والمبلغ الإجمالي* قيمة التسبقة وآجال الدفع* مدة التسليم والتزامات ما بعد الخدمةوذلك لضمان حقوق الطرفين وتفادي أي نزاعات مستقبلية.* تتابع النقابة السوق بشكل دوري لرصد المخالفات.* ستُفعّل الإجراءات القانونية ضد كل من ينتحل صفة المصور أو يمارس المهنة بطرق غير شرعية.* تقتصر تدخلات النقابة علىوالمسجلين في السجل الوطني للمؤسسات.كما تدعو النقابة الحرفاء إلىقبل إبرام أي تعاقد، وذلك لضمان الحصول على خدمة احترافية موثوقة تحترم حقوقهم.